Три шага к молодому и здоровому телу: тренировка для тех, кто много сидит

У многих людей в спортзале или при домашней физической нагрузке может появиться болт в коленях. Она чаще всего обусловлена сидячим образом жизни. В этой статье перечислим упражнения, которые эффективно укрепляют и растягивают мышцы ног, а также помогают защитить колени.
Андрей Симеоновский, врач-физиотерапевт, недавно помогал реабилитировать пациентов, перенесших операции по замене коленного сустава.
По его словам, главный вывод из этого опыта в том, что постоянное выполнение телом одних и тех же движений может вызвать проблемы, независимо от того, сидите ли вы весь день или выполняете повторяющиеся физические задачи.
Лучшие упражнения для здоровья колен
Симеоновски сказал, что распространенным упражнением, которое он использует для коленей, бедер и спины, является "прогулка монстра", когда он делает шаги из стороны в сторону с фитнес-резинкой вокруг ног или ступней.
Она обеспечивает натяжение для задействования ягодичных мышц, которые могут быть недостаточно развиты из-за сидения в течение всего дня, поэтому их активация помогает стабилизировать остальное тело.
"Это снижает нагрузку на поясницу", — отметил Симеоновски.
Встаньте перед табуретом, скамьей, ящиком или лестницей и поставьте одну ногу на возвышенную поверхность. Надавливая этой ногой, поднимите тело на ступеньку, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите, чередуя начальную ногу.
Подъемы на ступеньки не требуют большой нагрузки и задействуют ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и квадрицепсы, а также основные мышцы. Чередование сторон также может помочь улучшить равновесие.
Не торопитесь и постепенно увеличивайте вес, высоту или интенсивность по мере того, как вы привыкаете к упражнению.
Врач рекомендует это упражнение пациентам, страдающим от боли в коленях и проводящим много времени сидя. Оно не задействует колени напрямую, но может улучшить общую подвижность.
Лягте на коврик или на пол, согнув колени и бедра под углом 90 градусов, и вытяните руки перед собой.
Медленно вращайте верхнюю руку вверх и поперек тела, насколько вам удобно, осторожно скручивая позвоночник.
Вернитесь в исходное положение и повторите, обязательно выполняя упражнение на обе стороны.
Вы также можете выполнить аналогичное вращение из положения полустоя на коленях.
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