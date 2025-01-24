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Россиянам назвали главные правила тренировок для людей старше 60 лет

Пожилым необходимо знать, как правильно тренироваться после 60 лет
1:06
Спорт

Людям старшего возраста важно выбирать безопасные нагрузки, чтобы укрепить здоровье. Врач и тренер Евгений Ерастов в беседе с "СЭ" объяснил, что пожилым лучше начинать тренировки с ходьбы и лёгких кардионагрузок. Бег специалист считает противопоказанным.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Для тренировок в зале рекомендуется использовать минимальные веса и тренажёры, где тело находится в положении сидя или лёжа. Длительность занятий — не более 30-40 минут два раза в неделю. Ежедневная ходьба в объёме 6-8 тысяч шагов также станет отличным дополнением.

Йога, пилатес и плавание — это виды активности, которые безопасны для суставов и связок. Однако перед началом любых тренировок важно оценить состояние суставов, выявить возможные ограничения и провести полный медицинский чекап.
Ерастов напоминает, что движения должны быть плавными, без рывков, а мышцы и суставы необходимо согревать перед началом тренировок.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма. Некоторые возрастные классификации делят на несколько более коротких периодов жизни человека: пожилой возраст, преклонный возраст и старческий возраст (долгожительство)[уточнить], согласно другим — пожилой возраст не рассматривается как часть старости, которая наступает в 75-76 лет.

 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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