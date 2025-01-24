Тренер Оборин назвал четыре упражнения, которые опасны для новичков

Некорректная техника выполнения упражнений может нанести вред здоровью. Эксперт сети X-Fit Максим Оборин назвал четыре самых опасных упражнения для новичков в тренажёрном зале.
Приседания, становая тяга, рывок и нестандартные тренировки часто приводят к травмам из-за неправильного выполнения или неподготовленного тела. По словам тренера, любое упражнение требует постепенной подготовки и соблюдения биомеханики движений. Даже популярные упражнения могут быть опасны, если нарушить технику или не учесть особенности суставов и мышц.
Особую осторожность стоит соблюдать при выполнении сложных упражнений, таких как рывок и становая тяга. Они требуют длительной подготовки, иногда до года. Без этого риск травм поясницы, суставов и связок резко возрастает.
Тренер призывает избегать "хайповых" упражнений, распространяемых в сети, и не повторять за фитнес-блогерами. Такие движения часто противоречат биомеханике тела и приводят к серьёзным травмам.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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