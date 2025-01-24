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Тренер Оборин назвал четыре упражнения, которые опасны для новичков

Приседания, тяга и рывок: чем опасны популярные упражнения?
1:08
Спорт

Некорректная техника выполнения упражнений может нанести вред здоровью. Эксперт сети X-Fit Максим Оборин назвал четыре самых опасных упражнения для новичков в тренажёрном зале.

Мужчина выполняет упражнение берпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина выполняет упражнение берпи

Приседания, становая тяга, рывок и нестандартные тренировки часто приводят к травмам из-за неправильного выполнения или неподготовленного тела. По словам тренера, любое упражнение требует постепенной подготовки и соблюдения биомеханики движений. Даже популярные упражнения могут быть опасны, если нарушить технику или не учесть особенности суставов и мышц.

Особую осторожность стоит соблюдать при выполнении сложных упражнений, таких как рывок и становая тяга. Они требуют длительной подготовки, иногда до года. Без этого риск травм поясницы, суставов и связок резко возрастает.

Тренер призывает избегать "хайповых" упражнений, распространяемых в сети, и не повторять за фитнес-блогерами. Такие движения часто противоречат биомеханике тела и приводят к серьёзным травмам.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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