Тренер Спартака считает, что усиление команды не требуется

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

По мнению экс-футболиста и тренера московского клуба "Спартака" Валерия Гладилина, состав команды нет необходимости усиливать. Даже если ключевые игроки, такие как Манфред Угальде и Эсекьель Барко, получат травмы, в команде есть футболисты, способные их заменить.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спартак

Гладилин считает, что усиление имеет смысл только в случае приглашения игроков такого же уровня, как Угальде и Барко, но найти таких игроков сложно. В целом, игроки "Спартака" способны справляться с ролью лидеров. Травмы — это временное явление. Например, если Угальде выбыл на месяц, это не значит, что он не сможет вернуться в строй. В команде есть игроки, которые могут заменить его на этот период.

Гладилин также отметил, что если речь идет о серьезной травме, то может потребоваться приобретение нового игрока. В текущем сезоне Российской премьер-лиги "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Команда отстает от лидеров "Краснодара" и "Зенита" на два балла.

Форвард Угальде возглавляет гонку бомбардиров первенства с 15 забитыми мячами. Барко также является одним из лучших игроков чемпионата по системе "гол плюс пас", на его счету восемь голов и шесть результативных передач.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



Глади́лин Вале́рий Па́влович (19 октября 1951, Саларьево, Московская область, Россия) — российский футболист, полузащитник.

