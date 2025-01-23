Тренировки после 60 лет: что можно и чего категорически нельзя делать?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов поделился рекомендациями для тренировок людей старше 60 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажёр

В интервью изданию "Спорт-Экспресс" он подчеркнул, что в таком возрасте важно начинать с ходьбы и лёгких кардионагрузок, избегая бега.

По словам Ерастова, упражнения с весами должны выполняться с минимальной нагрузкой на тренажёрах, обеспечивающих положение сидя или лёжа, чтобы избежать осевых нагрузок на позвоночник. Оптимальный режим — занятия в спортзале дважды в неделю по 30-40 минут, а в остальное время — ежедневная ходьба на 6-8 тысяч шагов.

Перед началом тренировок врач посоветовал пожилым пройти медицинское обследование, чтобы исключить возможные риски. Также он отметил, что упражнения необходимо выполнять под присмотром тренера, плавно и без резких движений, уделяя внимание тщательной разминке перед тренировкой.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

