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Шокирующий факт: 90% людей не знают, как правильно выбрать фитнес-тренера

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Спорт

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина поделилась рекомендациями, как правильно выбрать персонального тренера.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что важным критерием является профессиональное образование специалиста. По словам Силиной, документы о профильном образовании тренера можно запросить в самом клубе. Специалист обязан иметь высшее или среднее профильное образование, актуальное на протяжении пяти лет, после чего необходимо проходить курсы повышения квалификации.

Эксперт отметила, что тренировки с профессиональным наставником оказываются в два раза более результативными по сравнению с самостоятельными занятиями.

По её мнению, без помощи тренера трудно подобрать подходящую физическую нагрузку, определить оптимальный уровень отягощений и, что самое главное, соблюдать правильную технику выполнения упражнений.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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