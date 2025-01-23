Стань лучшей версией себя — начни утро с зарядки! Топ-5 упражнений для бодрости на весь день

Многих до сих пор волнует вопрос: когда лучше делать утреннюю тренировку — до завтрака или после? Фитнес-наставник Анастасия Медведева объяснила Pravda. Ru, что занятия спортом на голодный желудок — не лучшая идея.
"Тренировки на голодный желудок не имеют никаких преимуществ перед занятиями после завтрака, обеда или ужина. Если перед вами стоит задача похудеть, это не несет абсолютно никаких плюсов", — заявила эксперт.
Анастасия Медведева считает, что зарядка натощак не поможет скинуть лишний вес.
"Похудеть поможет только лишь дефицит калорий, то есть мы должны тратить калорий больше, чем мы потребляем. И все эти манипуляции с голоданиями, тренировками на голодный желудок не добавят никаких профитов. Главное — соблюдать дефицит калорий. Если он есть, процесс похудения будет. Если его нет, значит человек будет находиться в стадии поддержании своего веса. Либо, если он переедает, будет находиться в профиците и набирать вес", — объяснила она.
Медведева отметила, что утренняя зарядка должна содержать в себе суставную гимнастику.
"Нужно начать делать круговые движения со стоп, далее колени, тазобедренные суставы, таз, плечевые. И так постепенно доходить до шеи. Либо начинать сверху. Самые базовые движения из суставной гимнастики и будут считаться хорошей зарядкой", — рассказала эксперт.
Однако, если вы хотите с утра сделать мини-тренировку, ловите программу от фитнес-наставника:
Эту простую, но очень полезную зарядку можно сделать за 15-20 минут.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
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