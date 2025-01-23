Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интуитивное питание не работает в современном мире
Газ для Приднестровья поступит через Турцию
Новый год в Китае: временные ограничения для туристов
Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть
Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги
Блокировка автомобиля: ваши права и действия в 2025 году
Секрет больших и вкусных перцев в 2025 году
Ваш питомец у окна: зачем кошки проводят там часы
Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи

Стань лучшей версией себя — начни утро с зарядки! Топ-5 упражнений для бодрости на весь день

2:08
Спорт

Многих до сих пор волнует вопрос: когда лучше делать утреннюю тренировку — до завтрака или после? Фитнес-наставник Анастасия Медведева объяснила Pravda. Ru, что занятия спортом на голодный желудок — не лучшая идея.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

"Тренировки на голодный желудок не имеют никаких преимуществ перед занятиями после завтрака, обеда или ужина. Если перед вами стоит задача похудеть, это не несет абсолютно никаких плюсов", — заявила эксперт.

Анастасия Медведева считает, что зарядка натощак не поможет скинуть лишний вес.

"Похудеть поможет только лишь дефицит калорий, то есть мы должны тратить калорий больше, чем мы потребляем. И все эти манипуляции с голоданиями, тренировками на голодный желудок не добавят никаких профитов. Главное — соблюдать дефицит калорий. Если он есть, процесс похудения будет. Если его нет, значит человек будет находиться в стадии поддержании своего веса. Либо, если он переедает, будет находиться в профиците и набирать вес", — объяснила она.

Медведева отметила, что утренняя зарядка должна содержать в себе суставную гимнастику.

"Нужно начать делать круговые движения со стоп, далее колени, тазобедренные суставы, таз, плечевые. И так постепенно доходить до шеи. Либо начинать сверху. Самые базовые движения из суставной гимнастики и будут считаться хорошей зарядкой", — рассказала эксперт.

Однако, если вы хотите с утра сделать мини-тренировку, ловите программу от фитнес-наставника:

  • Три подхода приседаний по
    10 раз.
  • Три подхода выпадов по 10 раз.
  • Три подхода отжиманий. Мужчинам по 10 раз, девочкам можно меньше.
  • Любое упражнение на пресс, например, скручивания. Также три подхода по 10 раз.
  • Упражнение на спину, которое называется
    "Лодочка".

Эту простую, но очень полезную зарядку можно сделать за 15-20 минут.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит Аудио 
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Авто
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста Аудио 
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет
Экономика и бизнес
Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет Аудио 
Популярное
Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака

Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.

Три вещи, о которых хочет знать стареющая собака
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Роскошный курорт в Северной Корее готовится принять первых российских туристов
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Последние материалы
Газ для Приднестровья поступит через Турцию
Новый год в Китае: временные ограничения для туристов
Как выбрать ковёр? Вот какие нюансы стоит обязательно учесть
Тайны осьминогов: что скрывают их уникальные мозги
Блокировка автомобиля: ваши права и действия в 2025 году
Секрет больших и вкусных перцев в 2025 году
Ваш питомец у окна: зачем кошки проводят там часы
Суп по-польски: блюдо, которое покорит сердца всей семьи
Тёмная энергия: самая большая загадка космоса
Лицо без расширенных пор: как добиться эффекта салонного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.