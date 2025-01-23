Стань лучшей версией себя — начни утро с зарядки! Топ-5 упражнений для бодрости на весь день

2:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многих до сих пор волнует вопрос: когда лучше делать утреннюю тренировку — до завтрака или после? Фитнес-наставник Анастасия Медведева объяснила Pravda. Ru, что занятия спортом на голодный желудок — не лучшая идея.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

"Тренировки на голодный желудок не имеют никаких преимуществ перед занятиями после завтрака, обеда или ужина. Если перед вами стоит задача похудеть, это не несет абсолютно никаких плюсов", — заявила эксперт.

Анастасия Медведева считает, что зарядка натощак не поможет скинуть лишний вес.

"Похудеть поможет только лишь дефицит калорий, то есть мы должны тратить калорий больше, чем мы потребляем. И все эти манипуляции с голоданиями, тренировками на голодный желудок не добавят никаких профитов. Главное — соблюдать дефицит калорий. Если он есть, процесс похудения будет. Если его нет, значит человек будет находиться в стадии поддержании своего веса. Либо, если он переедает, будет находиться в профиците и набирать вес", — объяснила она.

Медведева отметила, что утренняя зарядка должна содержать в себе суставную гимнастику.

"Нужно начать делать круговые движения со стоп, далее колени, тазобедренные суставы, таз, плечевые. И так постепенно доходить до шеи. Либо начинать сверху. Самые базовые движения из суставной гимнастики и будут считаться хорошей зарядкой", — рассказала эксперт.

Однако, если вы хотите с утра сделать мини-тренировку, ловите программу от фитнес-наставника:

Три подхода приседаний по

10 раз.

10 раз. Три подхода выпадов по 10 раз.

Три подхода отжиманий. Мужчинам по 10 раз, девочкам можно меньше.

Любое упражнение на пресс, например, скручивания. Также три подхода по 10 раз.

Упражнение на спину, которое называется

"Лодочка".

Эту простую, но очень полезную зарядку можно сделать за 15-20 минут.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

