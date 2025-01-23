Губерниев хочет стать президентом Федерации лыжных гонок России вместо Елены Вяльбе

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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), который с 2010 года занимает трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

В социальных сетях Губерниев подчеркнул необходимость обновления и профессионального подхода в руководстве организацией. Комментатор недвусмысленно дал понять, что Вяльбе плохо справляется со своими обязанностями.

"Тут всему миру ясно, кто сильнейший!!! Надо менять ржавое на новое, крепко и профессионально сделанное!!!!" — написал Губерниев.

Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР в 2010 году и переизбиралась на эту должность без конкуренции в 2014 и 2018 годах. С 2020 года она также возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».



Еле́на Вале́рьевна Вя́льбе (в девичестве — Труби́цына; род. 20 апреля 1968, Магадан) — советская и российская лыжница, общественно-политический деятель, тренер, президент Федерации лыжных гонок России (17 июня 2010 — н. в. ), глава Ассоциации лыжных видов спорта России (январь 2020 — н. в. ).

