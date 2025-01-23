Как избежать травм при катании на беговых лыжах

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для того чтобы избежать травм при катании на лыжах, важно правильно подготовить организм к физическим нагрузкам, уделив особое внимание разогреву мышц и суставов. Об этом рассказал эксперт "Спортмастер PRO", Виктор Саветников.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лыжник

Катание на беговых лыжах считается достаточно безопасным видом зимнего спорта, поскольку оно не создает значительной ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат, отметил эксперт. Тем не менее, даже при таком виде активности существует риск получения травм, если не соблюдать технику безопасности и не подготовиться должным образом, подчёркивает Газета.Ru.

Одной из основных угроз является обморожение. При занятиях на морозе важно правильно одеваться: носить многослойную теплую одежду, защищать открытые участки тела и выбирать подходящую обувь, чтобы избежать переохлаждения. Также необходимо учитывать погодные условия и регулярно делать перерывы для обогрева.

Другой потенциальный риск — травмы при падениях. Даже на беговых лыжах существует вероятность потерять равновесие, особенно на спусках или при высокой скорости. Падения могут привести к ушибам, растяжениям и, в редких случаях, к переломам. Чтобы снизить риск, необходимо освоить базовые навыки катания, научиться правильно группироваться при падении и выбирать трассы, соответствующие уровню подготовки.

Перед началом тренировки важно провести разминку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке и минимизировать риск получения травм, подчеркнул Саветников.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.





Беговые лыжи — лыжи, позволяющие передвигаться по заснеженной местности на малые и средние расстояния (до 50 км), а также длинные (до несколько сотен км) с высокой скоростью.