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Добиться тела мечты без скучных тренировок помогут 5 необычных упражнений

2:21
Спорт

Если вам надоели однообразные тренировки в зале, эти упражнения для вас! Они помогут прокачать все мышцы и улучшить работу мозга.

Спорт, женщина
Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, женщина

Эту тренировку можно выполнять и в домашних условиях. Вам понадобится только…стена!

Спорт в непривычных условиях даст вам эффект новизны после однообразных занятий в тренажёрке.

Каждое упражнение нужно выполнять в три подхода, отметила фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Отжимания от стены

  • Руки ставим на стену чуть выше плеч.
  • Делаем вдох, медленно сгибаем локти и касаемся макушкой стены.
  • На выдохе разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение.
  • Сохраняем положение прямой линии на протяжении всего упражнения.
  • Держим мышцы живота и ягодиц в напряжении.

"Стульчик"

  • Поставьте ноги на ширине плеч. Плотно прижмитесь спиной к стене: не прогибайтесь и не давите поясницу в опору.
  • Сядьте, бёдра параллельны полу, угол в коленях 90 градусов. Старайтесь давить на пятки и отталкивать стопами пол вперёд.
  • Удерживайте положение от 30 секунд, пишет "Чемпионат".

Ягодичный мостик

  • Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопами упираемся в стену.
  • На выдохе напрягаем ягодицы и поднимаем таз, нажимая пятками в стену. В верхней точке делаем паузу.
  • Спина должна быть прямая, без прогиба, пресс напряжён.
  • На выдохе медленно опускаемся, касаемся ягодицами пола и снова совершаем подъём.

Динамическая планка с упором на стену

  • Исходное положение — планка на прямых руках, стопы упираются в стену.
  • На выдохе поочерёдно подтягиваем колено к груди, максимально напрягая мышцы живота.
  • Руками постоянно отталкиваемся от пола.

Скручивания на пресс

  • Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы упираются в стену, руки за головой.
  • На выдохе поднимаем лопатки от пола, максимально напрягая мышцы живота. Делаем паузу в верхней точке.
  • На вдохе медленно опускаемся в исходное положение.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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