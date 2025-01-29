Добиться тела мечты без скучных тренировок помогут 5 необычных упражнений

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вам надоели однообразные тренировки в зале, эти упражнения для вас! Они помогут прокачать все мышцы и улучшить работу мозга.

Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт, женщина

Эту тренировку можно выполнять и в домашних условиях. Вам понадобится только…стена!

Спорт в непривычных условиях даст вам эффект новизны после однообразных занятий в тренажёрке.

Каждое упражнение нужно выполнять в три подхода, отметила фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Отжимания от стены

Руки ставим на стену чуть выше плеч.

Делаем вдох, медленно сгибаем локти и касаемся макушкой стены.

На выдохе разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение.

Сохраняем положение прямой линии на протяжении всего упражнения.

Держим мышцы живота и ягодиц в напряжении.

"Стульчик"

Поставьте ноги на ширине плеч. Плотно прижмитесь спиной к стене: не прогибайтесь и не давите поясницу в опору.

Сядьте, бёдра параллельны полу, угол в коленях 90 градусов. Старайтесь давить на пятки и отталкивать стопами пол вперёд.

Удерживайте положение от 30 секунд, пишет "Чемпионат".

Ягодичный мостик

Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопами упираемся в стену.

На выдохе напрягаем ягодицы и поднимаем таз, нажимая пятками в стену. В верхней точке делаем паузу.

Спина должна быть прямая, без прогиба, пресс напряжён.

На выдохе медленно опускаемся, касаемся ягодицами пола и снова совершаем подъём.

Динамическая планка с упором на стену

Исходное положение — планка на прямых руках, стопы упираются в стену.

На выдохе поочерёдно подтягиваем колено к груди, максимально напрягая мышцы живота.

Руками постоянно отталкиваемся от пола.

Скручивания на пресс

Исходное положение — лёжа на спине, ноги согнуты в коленях под прямым углом, стопы упираются в стену, руки за головой.

На выдохе поднимаем лопатки от пола, максимально напрягая мышцы живота. Делаем паузу в верхней точке.

На вдохе медленно опускаемся в исходное положение.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

