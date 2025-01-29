Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины
13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион
Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут
Как избавиться от пня на участке: секреты использования поваренной соли
Как улететь на Сейшелы за 53 тысячи: акционные рейсы с пересадкой
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Добавьте этот секретный ингредиент в конце приготовления супа — он сделает блюдо особенным
Как устранить неприятный запах вещей после стирки: советы для идеальной свежести
Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью

Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день

Спорт

Упражнение "планка" кажется лёгким ровно до момента, пока вы не попытаетесь его выполнить правильно. Тренер Иван Кузьменко рассказал о преимуществах упражнения и технике.

Упражнение планка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Упражнение планка

По его словам, планка хорошую прокачивает прямую, косые и поперечные мышцы живота, плечи, мышцы спины, ягодицы и бёдра. Регулярное выполнение позволит привести всё тело в тонус, развить силу и выносливость, пишет "Чемпионат".

Как выполнять?

  • Примите положение упора лёжа, упритесь предплечьями или ладонями в пол, локти/ладони должны находиться строго под плечами. Ноги поставьте на носки.
  • Тело должно быть вытянуто в линию от головы до пяток.
  • Втяните живот, напрягите пресс, будто пытаетесь подтянуть пупок к позвоночнику. Это важно для правильного распределения нагрузки предотвращения прогиба в пояснице.
  • Зафиксируйте положение, смотрите прямо перед собой, чтобы не перегружать шею.
  • Дышите ровно и спокойно.
  • Старайтесь простоять как можно дольше.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму
Новости спорта
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму Аудио 
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Еда и рецепты
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает Аудио 
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться
Недвижимость
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день
Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью
Ошибки при использовании геля для век, которые приводят к отёкам
Как выбрать ковер для лаунж-зоны? 5 советов
5 ошибок, которые допускают люди при создании акцентных стен
Удаляем суперклей с одежды без следов: простые и эффективные способы
Как понять, что собака не в настроении для общения: 7 признаков дискомфорта
Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей
Как избежать сухости курицы при запекании: простой и эффективный способ
Евросоюз планирует поэтапно ввести запрет на импорт российского алюминия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.