Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день

Упражнение "планка" кажется лёгким ровно до момента, пока вы не попытаетесь его выполнить правильно. Тренер Иван Кузьменко рассказал о преимуществах упражнения и технике.
По его словам, планка хорошую прокачивает прямую, косые и поперечные мышцы живота, плечи, мышцы спины, ягодицы и бёдра. Регулярное выполнение позволит привести всё тело в тонус, развить силу и выносливость, пишет "Чемпионат".
Как выполнять?
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
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