Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день

Упражнение "планка" кажется лёгким ровно до момента, пока вы не попытаетесь его выполнить правильно. Тренер Иван Кузьменко рассказал о преимуществах упражнения и технике.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

По его словам, планка хорошую прокачивает прямую, косые и поперечные мышцы живота, плечи, мышцы спины, ягодицы и бёдра. Регулярное выполнение позволит привести всё тело в тонус, развить силу и выносливость, пишет "Чемпионат".

Как выполнять?

Примите положение упора лёжа, упритесь предплечьями или ладонями в пол, локти/ладони должны находиться строго под плечами. Ноги поставьте на носки.

Тело должно быть вытянуто в линию от головы до пяток.

Втяните живот, напрягите пресс, будто пытаетесь подтянуть пупок к позвоночнику. Это важно для правильного распределения нагрузки предотвращения прогиба в пояснице.

Зафиксируйте положение, смотрите прямо перед собой, чтобы не перегружать шею.

Дышите ровно и спокойно.

Старайтесь простоять как можно дольше.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

