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Стальной пресс вам обеспечен: 3 техники для эффективной прокачки мышц живота

1:44
Спорт

Есть множество упражнений для прокачки пресса с разными техниками выполнения. Ниже расскажем об особенностях косых скручиваний.

пресс
Фото: freepik
пресс

"Отличное упражнение для проработки косых мышц живота и более выраженной талии. Однако многие начинающие спортсмены теряются в вариациях и не видят в них разницы", — цитирует тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Косые скручивания помогут развить прямые и косые мышцы живота, а также дополнительно проработать межрёберные и зубчатые мышцы, чтобы добиться идеального пресса.

Классические косые скручивания

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях и упритесь стопами в пол чуть шире таза.
  • Руки заведите за голову, локти направлены в стороны.
  • Поднимайте корпус, тянитесь правым локтем к противоположному колену.
  • Затем опуститесь обратно.
  • Поменяйте сторону.

Косые скручивания стоя с подъёмом ног

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
  • Поднимите одну ногу, согнутую в колене, к груди.
  • Наклонитесь в сторону поднятой ноги, тянитесь противоположным локтем к колену.
  • После опустите ногу и выпрямитесь.
  • Поменяйте сторону.

Косые скручивания сидя на скамье

  • Сядьте на край скамьи, ноги согните в коленях и поставьте стопы на пол.
  • Наклонитесь назад, держа спину прямой, но под наклоном, относительно лавки.
  • Поднимите одну ногу, согнутую в колене, и поверните корпус в сторону, направляя к ней противоположное плечо.
  • Затем опустите ногу и выпрямите спину.
  • На следующем повторении поменяйте сторону.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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