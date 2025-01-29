Стальной пресс вам обеспечен: 3 техники для эффективной прокачки мышц живота

Есть множество упражнений для прокачки пресса с разными техниками выполнения. Ниже расскажем об особенностях косых скручиваний.
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"Отличное упражнение для проработки косых мышц живота и более выраженной талии. Однако многие начинающие спортсмены теряются в вариациях и не видят в них разницы", — цитирует тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".
Косые скручивания помогут развить прямые и косые мышцы живота, а также дополнительно проработать межрёберные и зубчатые мышцы, чтобы добиться идеального пресса.
Классические косые скручивания
Лягте на спину, согните ноги в коленях и упритесь стопами в пол чуть шире таза.
Руки заведите за голову, локти направлены в стороны.
Поднимайте корпус, тянитесь правым локтем к противоположному колену.
Затем опуститесь обратно.
Поменяйте сторону.
Косые скручивания стоя с подъёмом ног
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Поднимите одну ногу, согнутую в колене, к груди.
Наклонитесь в сторону поднятой ноги, тянитесь противоположным локтем к колену.
После опустите ногу и выпрямитесь.
Поменяйте сторону.
Косые скручивания сидя на скамье
Сядьте на край скамьи, ноги согните в коленях и поставьте стопы на пол.
Наклонитесь назад, держа спину прямой, но под наклоном, относительно лавки.
Поднимите одну ногу, согнутую в колене, и поверните корпус в сторону, направляя к ней противоположное плечо.
Затем опустите ногу и выпрямите спину.
На следующем повторении поменяйте сторону.
Уточнения
Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).