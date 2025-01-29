Стальной пресс вам обеспечен: 3 техники для эффективной прокачки мышц живота

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Есть множество упражнений для прокачки пресса с разными техниками выполнения. Ниже расскажем об особенностях косых скручиваний.

Фото: freepik пресс

"Отличное упражнение для проработки косых мышц живота и более выраженной талии. Однако многие начинающие спортсмены теряются в вариациях и не видят в них разницы", — цитирует тренера Ивана Кузьменко "Чемпионат".

Косые скручивания помогут развить прямые и косые мышцы живота, а также дополнительно проработать межрёберные и зубчатые мышцы, чтобы добиться идеального пресса.

Классические косые скручивания

Лягте на спину, согните ноги в коленях и упритесь стопами в пол чуть шире таза.

Руки заведите за голову, локти направлены в стороны.

Поднимайте корпус, тянитесь правым локтем к противоположному колену.

Затем опуститесь обратно.

Поменяйте сторону.

Косые скручивания стоя с подъёмом ног

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Поднимите одну ногу, согнутую в колене, к груди.

Наклонитесь в сторону поднятой ноги, тянитесь противоположным локтем к колену.

После опустите ногу и выпрямитесь.

Поменяйте сторону.

Косые скручивания сидя на скамье

Сядьте на край скамьи, ноги согните в коленях и поставьте стопы на пол.

Наклонитесь назад, держа спину прямой, но под наклоном, относительно лавки.

Поднимите одну ногу, согнутую в колене, и поверните корпус в сторону, направляя к ней противоположное плечо.

Затем опустите ногу и выпрямите спину.

На следующем повторении поменяйте сторону.

Уточнения

Скру́чивания (от поведения позвоночника при выполнении упражнения — поперечное его скручивание) — физическое упражнение на развитие мышц живота при сгибании верхнего отдела туловища без отрыва поясницы от скамьи (или стоя).

