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Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки

1:21
Спорт

Отжимания — классическое упражнение, о котором все знают. Однако маленькое изменение в технике может сильно повлиять на результат тренировки. Тренер Иван Кузьменко рассказал, как нужно отжиматься, чтобы акцент был на бицепс.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

"Главное отличие отжиманий на бицепс от классических заключается в положении рук и распределении нагрузки. В стандартной технике выполнения акцент делается на грудные мышцы, трицепсы и плечи. В варианте с фокусом на бицепс нагрузка смещается на бицепсы", — цитирует тренера "Чемпионат".

Как выполнять?

  • Вместо классической широкой постановки руки нужно поставить на ширине плеч или чуть уже.
  • Ладони развёрнуты внутрь, пальцы направлены в сторону носков.
  • Ноги выпрямите и упритесь носками в пол. Тело должно быть максимально прямое, без прогиба в пояснице, таз не задирайте.
  • На вдохе начните опускаться вниз, локти отводите назад, стараясь прижать их к туловищу. Старайтесь коснуться пола грудной клеткой.
  • На выдохе разогните руки и вернитесь в исходное положение, сохраняя напряжение бицепсов.

Важно не разводить локти и не прогибаться в пояснице по время выполнения отжиманий.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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