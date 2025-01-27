Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки

Отжимания — классическое упражнение, о котором все знают. Однако маленькое изменение в технике может сильно повлиять на результат тренировки. Тренер Иван Кузьменко рассказал, как нужно отжиматься, чтобы акцент был на бицепс.
"Главное отличие отжиманий на бицепс от классических заключается в положении рук и распределении нагрузки. В стандартной технике выполнения акцент делается на грудные мышцы, трицепсы и плечи. В варианте с фокусом на бицепс нагрузка смещается на бицепсы", — цитирует тренера "Чемпионат".
Важно не разводить локти и не прогибаться в пояснице по время выполнения отжиманий.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
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