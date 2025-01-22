Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?

В 2024 году произошел прорыв в профессиональном боксе. Этому поспособствовали саудовские шейхи и главный промоутер планеты — Турки Аль аш-Шейх. Какие же у него планы на 2025 год?
В 2024 он смог провести сразу два боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, устроить поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
По словам промоутера, грядет яркий год в истории бокса.
"Мы мощно начали и уже заключили много контрактов, но будем объявлять обо всём в идеальное для этого время", — рассказал Турки Аль аш-Шейх.
Первое — реванш Бивола и Бетербиева. Два российских чемпиона подерутся уже феврале. А Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон, Чжан Чжилэй, Хамза Шираз и другие топовые боксёры тоже будут в Саудовской Аравии на этом празднике бокса, пишет "Чемпионат".
Турки́ ибн Абду́л-Мухси́н ибн Абдуллати́ф А́ль аш-Ше́йх — саудовский советник при королевской канцелярии в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии с 27 декабря 2018 года.
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