Шейхи спасают бокс: какие планы у главного промоутера планеты на 2025 год?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

В 2024 году произошел прорыв в профессиональном боксе. Этому поспособствовали саудовские шейхи и главный промоутер планеты — Турки Аль аш-Шейх. Какие же у него планы на 2025 год?

Фото: commons.wikimedia.org by LaMons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турки Аль аш-Шейх

В 2024 он смог провести сразу два боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, устроить поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

По словам промоутера, грядет яркий год в истории бокса.

"Мы мощно начали и уже заключили много контрактов, но будем объявлять обо всём в идеальное для этого время", — рассказал Турки Аль аш-Шейх.

Первое — реванш Бивола и Бетербиева. Два российских чемпиона подерутся уже феврале. А Даниэль Дюбуа, Шакур Стивенсон, Чжан Чжилэй, Хамза Шираз и другие топовые боксёры тоже будут в Саудовской Аравии на этом празднике бокса, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Турки́ ибн Абду́л-Мухси́н ибн Абдуллати́ф А́ль аш-Ше́йх — саудовский советник при королевской канцелярии в ранге министра и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии с 27 декабря 2018 года.



