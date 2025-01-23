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Экс-звезда UFC выбрала шест: Пейдж Ванзант рассказала о новом увлечении

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Спорт

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант рассказала, какие у нее появилось хобби после завершения карьеры.

Пейдж Ванзант
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пейдж Ванзант

Она показала своим подписчикам в соцсетях новое увлечение. Девушка начала осваивать пилон.

На видео Ванзант в топе и шортах забралась на шест и показала свои новые умения.

"Первый день моей новой игрушки", — подписала публикацию Ванзант.

Фанаты девушки оставили комментарий, что таланты спортсменки не имею границ.

Уточнения

Пейдж Мишель Ванзант (англ. Paige Michelle VanZant, урож. Слеттен, англ. Sletten, род. 26 марта 1994, Данди, Орегон) — американский боец смешанных единоборств, рестлер, писательница и модель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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