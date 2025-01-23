Экс-звезда UFC выбрала шест: Пейдж Ванзант рассказала о новом увлечении

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант рассказала, какие у нее появилось хобби после завершения карьеры.
Она показала своим подписчикам в соцсетях новое увлечение. Девушка начала осваивать пилон.
На видео Ванзант в топе и шортах забралась на шест и показала свои новые умения.
"Первый день моей новой игрушки", — подписала публикацию Ванзант.
Фанаты девушки оставили комментарий, что таланты спортсменки не имею границ.
Пейдж Мишель Ванзант (англ. Paige Michelle VanZant, урож. Слеттен, англ. Sletten, род. 26 марта 1994, Данди, Орегон) — американский боец смешанных единоборств, рестлер, писательница и модель.
Старость приносит собакам не только мудрость, но и множество трудностей. Узнайте, как помочь пожилому питомцу справиться с возрастными изменениями.