Как скинуть 20 лет за месяц? Тренер перечислил правила для тех, кому за 60 лет

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Врач и тренер Евгений Ерастов считает, что пожилым людям в возрасте от 60 лет стоит начинать тренироваться с ходьбы или легких кардионагрузок.

Фото: freepik пожилые люди

"При упражнениях с весами лучше выбрать минимальный и сидячие тренажеры. Так можно заниматься два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — цитирует его "СЭ".

Врач добавил, что людям после 60 лет бег противопоказан. Лучше в этом возрасте отдать предпочтение йоге, пилатесу и плаванию. А вот силовые тренировки эксперт рекомендует свести к минимуму.

"Нужно определить все противопоказания, обязательно провести полный чекап организма, проверить гормоны и дефициты. Все движения следует делать под строгим контролем тренера, не отвлекаясь, плавно, без рывков", — предупредил Ерастов.

Он добавил, что обязательное нужно размяться перед тренировкой. Также пожилым стоит надевать длинные штаны и кофту с длинным рукавом. Так ваши суставы будут в тепле.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни.

