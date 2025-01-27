Как скинуть 20 лет за месяц? Тренер перечислил правила для тех, кому за 60 лет

Врач и тренер Евгений Ерастов считает, что пожилым людям в возрасте от 60 лет стоит начинать тренироваться с ходьбы или легких кардионагрузок.
"При упражнениях с весами лучше выбрать минимальный и сидячие тренажеры. Так можно заниматься два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день", — цитирует его "СЭ".
Врач добавил, что людям после 60 лет бег противопоказан. Лучше в этом возрасте отдать предпочтение йоге, пилатесу и плаванию. А вот силовые тренировки эксперт рекомендует свести к минимуму.
"Нужно определить все противопоказания, обязательно провести полный чекап организма, проверить гормоны и дефициты. Все движения следует делать под строгим контролем тренера, не отвлекаясь, плавно, без рывков", — предупредил Ерастов.
Он добавил, что обязательное нужно размяться перед тренировкой. Также пожилым стоит надевать длинные штаны и кофту с длинным рукавом. Так ваши суставы будут в тепле.
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