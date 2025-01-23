Фитнес-тренер Абдуллаева: протеин не заменяет правильное питание и тренировки

Вся правда о добавках: как протеин может навредить организму

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева поделилась мнением о возможных рисках, связанных с употреблением протеиновых добавок. Она отметила, что перед началом приёма важно учитывать противопоказания.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ протеиновые батончики

В числе основных факторов, которые могут сделать протеин опасным, тренер назвала аллергию на вкусовые добавки, непереносимость ингредиентов, заболевания почек, сердечно-сосудистые болезни и низкое артериальное давление.

Кроме того, Абдуллаева подчеркнула, что многие люди ошибочно считают, будто протеин сам по себе способствует росту мышечной массы и сжиганию жира. На самом деле, без грамотно составленного рациона и тренировочной программы добавки не принесут желаемого результата.

Вместо протеина фитнес-тренер советует включить в меню больше натуральных источников белка: яйца, мясо птицы, рыбу, морепродукты, молочные продукты, бобовые и чечевицу. Эти продукты не только полезны, но и помогают достичь спортивных целей без рисков для здоровья.

Уточнения

Протеи́н (лат. protein [протэин] «бело́к» от др.-греч. πρῶτος «первый») — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира, а также микроорганизмов — в качестве основного вещества белковины, казеина, фибрина и мочевины; в виде искусственно созданного и/или произведённого выделением вещества из продуктов растениеводства и животноводства, используется в качестве дополнительной пищевой добавки к специализированному питанию спортсменов.

