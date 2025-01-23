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Прыжки на месте: эффективная альтернатива кардио-тренировкам

Прыжки на месте без скакалки: как сделать утро бодрым
1:17
Спорт

Прыжки на месте без скакалки становятся популярным способом поддержания формы, особенно в домашних условиях. Такие упражнения помогают укрепить сердечную мышцу, улучшить кровообращение и проработать мышцы всего тела. Эксперты рекомендуют выполнять прыжки утром или в первой половине дня, чтобы зарядиться энергией на весь день.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

Польза прыжков на месте очевидна: они способствуют сжиганию жировых отложений, укрепляют ягодицы, бедра, пресс и икры, а также ускоряют обмен веществ. Однако людям с травмами спины, суставов или варикозным расширением вен такие упражнения противопоказаны.

Для начинающих рекомендуется прыгать по 5-10 минут с перерывами между тренировками в 48 часов. Опытные могут увеличивать нагрузку до 20-30 минут до шести раз в неделю.

Разнообразить тренировки можно прыжками на одной ноге, с высоким подниманием коленей, в позе планки или с использованием утяжелителей.
Прыжки на месте — это доступный, простой и весёлый способ тренироваться, который не требует дорогостоящего оборудования. Главное — следить за техникой и помнить о противопоказаниях.

Уточнения

Прыжо́к — движение человека, при котором тело подбрасывается вверх и вперёд силою ног и пролетает некоторое расстояние, описывая параболу. Прыжок разделяют, в зависимости от направления, на три вида:

  • прыжок в длину;
  • прыжок в высоту;
  • прыжок в глубину.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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