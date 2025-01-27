Качество фитнеса в России будет улучшаться: какие меры для этого приняли?

0:52 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федерация фитнес-аэробики России хочет создать единый реестр спортивных клубов и квалифицированных тренеров, чтобы помочь разобраться в рынке услуг по фитнес-аэробике.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Фитнес-тренер Карина Ходова

Перечень уже пополнило свыше 70 записей о местах занятий фитнес-аэробикой и квалифицированных тренерах.

"Сейчас существует много источников информации о тренерах по фитнес-аэробике. Однако в основном они содержат лишь статистические данные, не раскрывают квалификационный потенциал тренера и не имеют гарантии со стороны источника", — отметил вице-президент Федерации Кирилл Жариков.

По его словам, этот новый реестр поможет всем, кто выбирает качественные и профессиональные услуги, пишет "СЭ".

Также планируется обучать и повышать квалификации тренеров, которые состоят в реестре.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни.

