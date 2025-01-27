Секрет идеальных ягодиц американской звезды раскрыл её тренер

Тренер по пилатесу Марша Линдси рассказала, как телеведущая Майя Джама занимается, чтобы быть в идеальной форме.
Звезда тренируется два раза в неделю.
Обычно, по словам тренера, ее занятия состоят из двух блоков и сочетают в себе силовые упражнения и пилатес. Такой подход позволяет не только "строить" идеальное тело, но ещё и избежать травм в процессе тренировок, пишет "Чемпионат".
А после проработки всех групп мышц Джама занимается единственной зоной. Тренер рассказала, что в ближайшее время звезда будет фокусироваться на спине и мышцах рук.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.
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