Секрет идеальных ягодиц американской звезды раскрыл её тренер

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Тренер по пилатесу Марша Линдси рассказала, как телеведущая Майя Джама занимается, чтобы быть в идеальной форме.

Фото: Instagram* Майи Джамы Телеведущая Майя Джама

Звезда тренируется два раза в неделю.

Обычно, по словам тренера, ее занятия состоят из двух блоков и сочетают в себе силовые упражнения и пилатес. Такой подход позволяет не только "строить" идеальное тело, но ещё и избежать травм в процессе тренировок, пишет "Чемпионат".

А после проработки всех групп мышц Джама занимается единственной зоной. Тренер рассказала, что в ближайшее время звезда будет фокусироваться на спине и мышцах рук.

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