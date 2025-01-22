Этот способ стать стройнее покорил интернет: какой чай и когда пить, чтобы похудеть?

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Исходя из того, какой чай вы любите, и каких целей хотите добиться, можно подобрать лучшее время для чаепития. Так считает диетолог Авив Джошуа.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Чтобы улучшить пищеварение подходит имбирный чай. Он снижает риск изжоги и других проблем с желудком. Его лучше пить либо перед, либо во время еды.

Чаепитие натощак способствует усвоению питательных веществ и улучшает метаболизм, что поможет похудеть. Диетолог считает, что избавления от лишних килограммов отлично подходит зелёный чай, особенно перед тренировкой.

А вот для хорошего сна лучше пить чай без кофеина. Например, с розмарином.

По словам диетолога, по утрам лучше пить зелёный чай, так как он бодрит. А имбирный чай, чай из гибискуса и одуванчиков пейте с удовольствием в любое время, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

