Этот новый вид фитнеса сводит мир с ума: прокачай тело и укрепи мышцы на четвереньках

Тренировка на четвереньках, вдохновленная естественными движениями младенцев и животных, подойдет вам, если вы ищете занятие, которое расширит ваши горизонты.
Конечно, собака, стоящая на двух ногах, вызывает улыбку и собирает лайки в соцсетях, но с другой стороны, взрослый человек, передвигающийся на четвереньках, может показаться странным, но это на удивление полезно для организма.
Неслучайно этот метод, основанный на движениях предков, выходящих за рамки простого ползания, завоевывает популярность у спортсменов, физиотерапевтов и любителей фитнеса. Но что на самом деле представляет собой четвероногость и почему ее считают одним из новых направлений в мире фитнеса?
Если говорить простым языком, то эта тренировка может вернуть человеческое тело к примитивной, но чрезвычайно эффективной форме упражнений. Этот метод берет свое начало в таких дисциплинах, как функциональная тренировка, постуральная гимнастика и даже в некоторых реабилитационных методиках.
Цель — развить силу, координацию, устойчивость и гибкость посредством движений на четырех ногах. И хотя это может показаться смешным, тренировки таким образом могут иметь невероятные преимущества.
Квадропедизм — это не только альтернативный способ обучения, но и настоящее переоткрытие естественного движения.
Каждое такое упражнение задействует все тело, улучшая силу, выносливость и координацию.
5 самых распространенных упражнений на четвереньках
Основное движение, при котором туловище остается неподвижным, а корпус активным.
Техника выполнения:
Более интенсивный вариант ползания, при котором колени слегка приподняты от земли для большего мышечного усилия.
Техника выполнения:
Статическое положение, в котором вы стоите на четвереньках с приподнятыми коленями, работая над выносливостью и устойчивостью.
Техника выполнения:
Боковая ходьба, которая еще больше усложняет равновесие и координацию.
Техника выполнения:
Динамичное упражнение, которое начинается из положения на четвереньках, в котором одна нога поднята и отведена в сторону, имитируя движение хвоста скорпиона. Это движение отлично подходит для улучшения подвижности бедер и устойчивости корпуса.
Техника выполнения:
Квадро́беры — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.