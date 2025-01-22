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Этот новый вид фитнеса сводит мир с ума: прокачай тело и укрепи мышцы на четвереньках

4:13
Спорт

Тренировка на четвереньках, вдохновленная естественными движениями младенцев и животных, подойдет вам, если вы ищете занятие, которое расширит ваши горизонты.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

Конечно, собака, стоящая на двух ногах, вызывает улыбку и собирает лайки в соцсетях, но с другой стороны, взрослый человек, передвигающийся на четвереньках, может показаться странным, но это на удивление полезно для организма.

Неслучайно этот метод, основанный на движениях предков, выходящих за рамки простого ползания, завоевывает популярность у спортсменов, физиотерапевтов и любителей фитнеса. Но что на самом деле представляет собой четвероногость и почему ее считают одним из новых направлений в мире фитнеса?

Если говорить простым языком, то эта тренировка может вернуть человеческое тело к примитивной, но чрезвычайно эффективной форме упражнений. Этот метод берет свое начало в таких дисциплинах, как функциональная тренировка, постуральная гимнастика и даже в некоторых реабилитационных методиках.

Цель — развить силу, координацию, устойчивость и гибкость посредством движений на четырех ногах. И хотя это может показаться смешным, тренировки таким образом могут иметь невероятные преимущества.

Квадропедизм — это не только альтернативный способ обучения, но и настоящее переоткрытие естественного движения.

Каждое такое упражнение задействует все тело, улучшая силу, выносливость и координацию.

5 самых распространенных упражнений на четвереньках

Ползание

Основное движение, при котором туловище остается неподвижным, а корпус активным.

Техника выполнения:

  • Встаньте на четвереньки, расположив руки под плечами, а колени под бедрами.
  • Напрягите корпус и держите спину прямо.
  • Начните одновременно двигать вперед правую руку и левое колено.
  • Поочередно работайте левой рукой и правым коленом, медленно продвигаясь вперед и контролируя каждое движение.

Медвежий ползок

Более интенсивный вариант ползания, при котором колени слегка приподняты от земли для большего мышечного усилия.

Техника выполнения:

  • Исходя из положения на четвереньках, слегка приподнимите колени от пола (примерно на 2-3 см).
  • Держите корпус напряженным, а спину ровной.
  • Начните идти вперед, чередуя правую руку с левой ногой и левую руку с правой ногой.
  • Двигайтесь медленно и контролируемо, чтобы не потерять устойчивость.

Звериный Холд

Статическое положение, в котором вы стоите на четвереньках с приподнятыми коленями, работая над выносливостью и устойчивостью.

Техника выполнения:

  • Встаньте на четвереньки, расположив руки под плечами, а колени под бедрами.
  • Поднимите колени на несколько дюймов от пола, удерживая корпус в напряжении.
  • Удерживайте это положение в течение 20-30 секунд, сосредоточившись на дыхании и равновесии.

Боковой кроль

Боковая ходьба, которая еще больше усложняет равновесие и координацию.

Техника выполнения:

  • Начните из положения на четвереньках, слегка приподняв колени.
  • Одновременно переместите руку и ногу с одной стороны вправо.
  • Повторите движение вправо на несколько шагов, затем в обратном направлении.
  • Сохраняйте корпус напряженным, а движения плавными.

Скорпион Рич

Динамичное упражнение, которое начинается из положения на четвереньках, в котором одна нога поднята и отведена в сторону, имитируя движение хвоста скорпиона. Это движение отлично подходит для улучшения подвижности бедер и устойчивости корпуса.

Техника выполнения:

  • Встаньте на четвереньки, уперевшись руками и коленями в пол.
  • Поднимите одну ногу назад, согнув ее в колене.
  • Поворачивайте таз, отводя поднятую ногу в сторону, описывая дугу.
  • Медленно вернитесь в исходное положение и повторите то же самое в другую сторону.

Уточнения

Квадро́беры  — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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