Эффективные домашние упражнения для идеальных ягодиц

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Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала "Спорт-Экспресс", какие домашние упражнения для ягодиц будут максимально эффективны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Приседания

"Развитые ягодицы — это не только эстетично, но и полезно. Они обеспечивают здоровье спины, коленных и тазобедренных суставов", — пояснила эксперт.

Для того, чтобы накачать ягодичные мышцы дома, вам потребуются фитнес-резинки, эспандеры, ленты разной степени сопротивления, гантели (лучше разборные). К самым эффективным домашним упражнениям для ягодиц Влада Уварова отнесла: выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынскую тягу на одной ноге, ягодичный (плечевой) мост и разгибания бедра.

Тренер отметила, что эти упражнения помогут эффективно сбросить лишний вес и увеличить мышечную массу в области ягодиц. Она добавила, что прогресс остановится только тогда, когда мышцы адаптируются к выполнению данного комплекса, и не удастся достичь мышечного "отказа".

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

