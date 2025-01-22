Эффективные домашние упражнения для идеальных ягодиц

Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала "Спорт-Экспресс", какие домашние упражнения для ягодиц будут максимально эффективны.
"Развитые ягодицы — это не только эстетично, но и полезно. Они обеспечивают здоровье спины, коленных и тазобедренных суставов", — пояснила эксперт.
Для того, чтобы накачать ягодичные мышцы дома, вам потребуются фитнес-резинки, эспандеры, ленты разной степени сопротивления, гантели (лучше разборные). К самым эффективным домашним упражнениям для ягодиц Влада Уварова отнесла: выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение, румынскую тягу на одной ноге, ягодичный (плечевой) мост и разгибания бедра.
Тренер отметила, что эти упражнения помогут эффективно сбросить лишний вес и увеличить мышечную массу в области ягодиц. Она добавила, что прогресс остановится только тогда, когда мышцы адаптируются к выполнению данного комплекса, и не удастся достичь мышечного "отказа".
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