Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лечебный курорт Присниц: Что посмотреть в одном из самых лучших мест Чехии
Топ-5 самых редких и уникальных пород кошек, о которых вы не знали
Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт
8 особенностей внешности, которые подчеркивают аристократическое происхождение
Нездоровый улучшайзинг: как перестать подгонять себя под чужие стандарты
Проект века: Маск готов соединить Америку и Британию подводным гипертуннелем
Эти 4 детали портят обстановку в вашей квартире
Миска для медленного поедания корма: зачем нужна и как правильно использовать
Как избежать скачков сахара, если вы любите арбуз

Причины дискомфорта во время приседаний: что нужно знать?

1:49
Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал "Спорт-Экспресс", почему человек может испытывать дискомфорт при самых простых приседаниях.

приседания
Фото: freepik
приседания

Тренер пояснил, что подобное упражнение не следует выполнять тем, кто получил рекомендации от врача воздерживаться от приседаний. Если же возникли неприятные ощущения во время выполнения, это может быть связано с неправильной техникой, слишком большим рабочим весом или недостаточной разминкой — либо с комбинацией этих факторов.

Особенно важно обращать внимание на свою физическую форму и опыт: новички могут испытывать дискомфорт просто из-за отсутствия навыков выполнения упражнения. Кроме того, недостаточная разминка может привести к тому, что мышцы и суставы не будут готовы к нагрузке, что также увеличивает риск получения травмы.

Карпов также отметил, что классические приседания являются одними из самых эффективных упражнений для тренировки мышц бёдер и ягодиц. Они задействуют большую группу мышц, включая квадрицепсы, бицепсы бёдра, ягодичные мышцы и даже мышцы кора, что делает их отличным выбором для комплексной тренировки. Исследования показывают, что регулярная практика приседаний может улучшить общую функциональную силу, выносливость и координацию движений, а также способствовать улучшению метаболизма и снижению жировых отложений. 

Поэтому, если ваши приседания вызывают дискомфорт, важно сначала обратиться за консультацией к квалифицированному тренеру или медицинскому специалисту, чтобы адаптировать технику выполнения упражнения или выбрать альтернативные виды нагрузки, которые помогут достичь желаемых результатов без риска травм.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят
Домашние животные
Кошки с собачьим характером: породы, которые удивят Аудио 
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней
Садоводство, цветоводство
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Последние материалы
Возвращение Kia Rio: новые модели Solaris KRS и KRX уже на подходе
Эмоциональное выгорание: как восстановить силы и вернуть мотивацию
Вода Сасси: как приготовить и использовать для похудения
Открыт секрет эффективного похудения у мужчин
Полезен ли тайский суп? Правда о том-яме, которую вы не знали
Как за 8 минут приготовить крем, который изменит ваш торт
Эксперт объяснил укрепление рубля и дал прогноз на будущее
Ошибки, которые превращают вашу прихожую в склад
Просто и быстро! Как приготовить заварной крем
В какие уголки Японии отправиться за цветущей сакурой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.