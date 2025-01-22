Причины дискомфорта во время приседаний: что нужно знать?

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Александр Карпов рассказал "Спорт-Экспресс", почему человек может испытывать дискомфорт при самых простых приседаниях.

Фото: freepik приседания

Тренер пояснил, что подобное упражнение не следует выполнять тем, кто получил рекомендации от врача воздерживаться от приседаний. Если же возникли неприятные ощущения во время выполнения, это может быть связано с неправильной техникой, слишком большим рабочим весом или недостаточной разминкой — либо с комбинацией этих факторов.

Особенно важно обращать внимание на свою физическую форму и опыт: новички могут испытывать дискомфорт просто из-за отсутствия навыков выполнения упражнения. Кроме того, недостаточная разминка может привести к тому, что мышцы и суставы не будут готовы к нагрузке, что также увеличивает риск получения травмы.

Карпов также отметил, что классические приседания являются одними из самых эффективных упражнений для тренировки мышц бёдер и ягодиц. Они задействуют большую группу мышц, включая квадрицепсы, бицепсы бёдра, ягодичные мышцы и даже мышцы кора, что делает их отличным выбором для комплексной тренировки. Исследования показывают, что регулярная практика приседаний может улучшить общую функциональную силу, выносливость и координацию движений, а также способствовать улучшению метаболизма и снижению жировых отложений.

Поэтому, если ваши приседания вызывают дискомфорт, важно сначала обратиться за консультацией к квалифицированному тренеру или медицинскому специалисту, чтобы адаптировать технику выполнения упражнения или выбрать альтернативные виды нагрузки, которые помогут достичь желаемых результатов без риска травм.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам. Выполнение разминки может предохранять спортсмена от травм и является важной частью тренировки.

