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Чем заменить тренировки в спортзале: 3 эффективных альтернативы

1:39
Спорт

Не всегда есть возможность посещать спортзал, но это не повод прекращать тренировки. Многие упражнения можно с успехом заменить альтернативами, которые не требуют специального оборудования, и при этом дадут отличный результат.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

Если вам нужно разнообразить тренировки или просто найти способ тренироваться дома или на улице, вот несколько эффективных вариантов.

1. Кроссфит-тренировки

Кроссфит сочетает в себе элементы силовых и кардионагрузок, и не требует сложного оборудования. Вам достаточно использовать свой собственный вес тела. Упражнения, такие как отжимания, приседания, выпады, планка и прыжки, активируют все группы мышц, ускоряют метаболизм и помогают сбросить лишний жир.

Что вам понадобится: собственное тело, свободное пространство и желание!

2. Бег или ходьба на свежем воздухе

Если вы предпочитаете кардио, бег или ходьба на улице — отличная замена занятиям на тренажёрах. Преимущество заключается в том, что эти виды активности не только укрепляют сердце, но и развивают выносливость.

Что вам понадобится: удобная обувь и пространство для движения.

3. Пилатес

Пилатес отлично подходит для тех, кто хочет укрепить корпус, улучшить гибкость и повысить общую выносливость. Упражнения на пилатес-матах можно делать в любом месте и без специального оборудования. Это идеальный вариант для восстановления после травм или занятий йогой.

Что вам понадобится: коврик для пилатеса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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