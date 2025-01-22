Вот количество дней отдыха, которое вам действительно нужно после тренировки

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Вы усердно тренируетесь, но чувствуете усталость, а прогресс будто застопорился? Возможно, причина в том, что вы забыли об одном важном элементе — днях отдыха. Давайте разберем, почему отдых так же важен, как и ваши тренировки.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

Мышцы растут и укрепляются не во время тренировок, а в процессе восстановления. Тренировки создают микроразрывы в мышечных волокнах, а отдых позволяет организму залатать эти "раны", делая мышцы сильнее. Игнорируя отдых, вы рискуете замедлить рост и снизить эффективность тренировок.

Как понять, что вам нужен отдых?

Чувствуете усталость даже перед тренировкой. Часто травмируетесь. Настроение "на нуле". Проблемы со сном и высокая частота пульса в покое.

Сколько дней отдыха нужно?

Ответ зависит от вашего уровня подготовки и типа тренировок.

Новички: 2-3 дня отдыха в неделю. Продвинутые: 1-2 дня отдыха, с учетом чередования групп мышц. Интенсивные тренировки (HIIT, кардио): минимум 1-2 дня полного отдыха.

Не бойтесь пропустить тренировку — это не шаг назад, а возможность стать сильнее, пишет tomsguide.com.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

