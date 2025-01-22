Вот количество дней отдыха, которое вам действительно нужно после тренировки

Вы усердно тренируетесь, но чувствуете усталость, а прогресс будто застопорился? Возможно, причина в том, что вы забыли об одном важном элементе — днях отдыха. Давайте разберем, почему отдых так же важен, как и ваши тренировки.
Мышцы растут и укрепляются не во время тренировок, а в процессе восстановления. Тренировки создают микроразрывы в мышечных волокнах, а отдых позволяет организму залатать эти "раны", делая мышцы сильнее. Игнорируя отдых, вы рискуете замедлить рост и снизить эффективность тренировок.
Ответ зависит от вашего уровня подготовки и типа тренировок.
Не бойтесь пропустить тренировку — это не шаг назад, а возможность стать сильнее, пишет tomsguide.com.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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