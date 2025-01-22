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Вот количество дней отдыха, которое вам действительно нужно после тренировки

1:18
Спорт

Вы усердно тренируетесь, но чувствуете усталость, а прогресс будто застопорился? Возможно, причина в том, что вы забыли об одном важном элементе — днях отдыха. Давайте разберем, почему отдых так же важен, как и ваши тренировки.

Девушка тренируется
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка тренируется

Мышцы растут и укрепляются не во время тренировок, а в процессе восстановления. Тренировки создают микроразрывы в мышечных волокнах, а отдых позволяет организму залатать эти "раны", делая мышцы сильнее. Игнорируя отдых, вы рискуете замедлить рост и снизить эффективность тренировок.

Как понять, что вам нужен отдых?

  1. Чувствуете усталость даже перед тренировкой.
  2. Часто травмируетесь.
  3. Настроение "на нуле".
  4. Проблемы со сном и высокая частота пульса в покое.

Сколько дней отдыха нужно?

Ответ зависит от вашего уровня подготовки и типа тренировок.

  1. Новички: 2-3 дня отдыха в неделю.
  2. Продвинутые: 1-2 дня отдыха, с учетом чередования групп мышц.
  3. Интенсивные тренировки (HIIT, кардио): минимум 1-2 дня полного отдыха.

Не бойтесь пропустить тренировку — это не шаг назад, а возможность стать сильнее, пишет tomsguide.com.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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