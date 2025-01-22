Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут

Австралийский фитнес-тренер Брэндон Палмер, известный своими прямолинейными советами, поделился неожиданно простым и эффективным методом борьбы с жиром на животе. По его словам, короткие целенаправленные тренировки на наклонной поверхности заменяют часы бесполезного кардио.
После основной тренировки добавьте 20-минутную ходьбу или бег трусцой со скоростью 3 км/ч на 15-градусном наклоне. Этот режим активизирует мышцы кора и нижней части тела, ускоряет сердцебиение и стимулирует сжигание жира, особенно в проблемных зонах.
Ходьба в гору задействует больше мышц, чем бег по ровной поверхности. Этот подход позволяет сжечь больше калорий за меньшее время, создавая видимые результаты всего через пару месяцев.
Диетолог Лиэнн Уорд подтверждает: сочетание кардио и силовых тренировок с осознанным питанием — ключ к успешной трансформации тела, пишет газета Daily Mail.
Многие называют метод Палмера "фитнес-лайфхаком", который они ждали. Один из комментаторов поделился: "Я делал это несколько лет назад, и результаты были потрясающими. Никаких часов бега — коротко, но эффективно".
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.