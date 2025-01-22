Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Австралийский фитнес-тренер Брэндон Палмер, известный своими прямолинейными советами, поделился неожиданно простым и эффективным методом борьбы с жиром на животе. По его словам, короткие целенаправленные тренировки на наклонной поверхности заменяют часы бесполезного кардио.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Суть метода

После основной тренировки добавьте 20-минутную ходьбу или бег трусцой со скоростью 3 км/ч на 15-градусном наклоне. Этот режим активизирует мышцы кора и нижней части тела, ускоряет сердцебиение и стимулирует сжигание жира, особенно в проблемных зонах.

Почему это работает?

Ходьба в гору задействует больше мышц, чем бег по ровной поверхности. Этот подход позволяет сжечь больше калорий за меньшее время, создавая видимые результаты всего через пару месяцев.

Мнение экспертов

Диетолог Лиэнн Уорд подтверждает: сочетание кардио и силовых тренировок с осознанным питанием — ключ к успешной трансформации тела, пишет газета Daily Mail.

Отзывы пользователей

Многие называют метод Палмера "фитнес-лайфхаком", который они ждали. Один из комментаторов поделился: "Я делал это несколько лет назад, и результаты были потрясающими. Никаких часов бега — коротко, но эффективно".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

