Как новичку в спорте прокачать мышцы живота? Это лёгкое упражнение из пилатеса добавит силы и устойчивости

В пилатесе с каждым годом появляется много новых упражнений, однако база этого вида фитнеса уже доказала свою эффективность. Например, скромные пилатесные постукивания пальцами ног.
Это упражнение подходит для новичков, и, как показывают исследования, оно укрепляет корпус, поддерживает позвоночник и улучшает тазовую устойчивость.
"Постукивания великолепно укрепляют ваш корпус и улучшают координацию, потому что нацелены на глубокие мышцы живота", — рассказал фитнес-эксперт MC UK.
А контролируемое движение чередования ног требует сосредоточенности и равновесия, что делает их фантастическими для улучшения важнейшей связи разума и тела.
Итак, январь в самом разгаре, какое может быть лучшее время, чтобы прислушаться к советам экспертов и практиковать пилатес-постукивания каждый день? Если вы только начинаете заниматься пилатесом, вам, вероятно, интересно, что такое касания пальцами ног. Что ж, хорошая новость в том, что постукивания пальцами ног — это довольно хорошее вступительное упражнение в пилатесе, поскольку его можно практиковать на любом уровне и с любыми способностями.
"Это упражнение для укрепления корпуса нацелено на глубокие мышцы живота", — объясняет эксперт Гилберт.
По его словам, они не оказывают сильного воздействия, что делает их идеальными для всех уровней физической подготовки, и их легко выполнять дома.
По сути, постукивание пальцами ног — это движение, выполняемое лежа на спине, с поднятыми в положение столешницы ногами, из которого вы поочередно опускаете ноги, постукивая пальцами ног по полу.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.