Как новичку в спорте прокачать мышцы живота? Это лёгкое упражнение из пилатеса добавит силы и устойчивости

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

В пилатесе с каждым годом появляется много новых упражнений, однако база этого вида фитнеса уже доказала свою эффективность. Например, скромные пилатесные постукивания пальцами ног.

Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain Портрет фитнес-женщины в розовой спортивной одежде

Это упражнение подходит для новичков, и, как показывают исследования, оно укрепляет корпус, поддерживает позвоночник и улучшает тазовую устойчивость.

"Постукивания великолепно укрепляют ваш корпус и улучшают координацию, потому что нацелены на глубокие мышцы живота", — рассказал фитнес-эксперт MC UK.

А контролируемое движение чередования ног требует сосредоточенности и равновесия, что делает их фантастическими для улучшения важнейшей связи разума и тела.

Итак, январь в самом разгаре, какое может быть лучшее время, чтобы прислушаться к советам экспертов и практиковать пилатес-постукивания каждый день? Если вы только начинаете заниматься пилатесом, вам, вероятно, интересно, что такое касания пальцами ног. Что ж, хорошая новость в том, что постукивания пальцами ног — это довольно хорошее вступительное упражнение в пилатесе, поскольку его можно практиковать на любом уровне и с любыми способностями.

"Это упражнение для укрепления корпуса нацелено на глубокие мышцы живота", — объясняет эксперт Гилберт.

По его словам, они не оказывают сильного воздействия, что делает их идеальными для всех уровней физической подготовки, и их легко выполнять дома.

По сути, постукивание пальцами ног — это движение, выполняемое лежа на спине, с поднятыми в положение столешницы ногами, из которого вы поочередно опускаете ноги, постукивая пальцами ног по полу.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



