Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ида Галич показала свой завтрак ценой шесть тысяч шагов
Вас ввели в заблуждение: витамин D и кальций не защитят вас от падений — что нужно знать
Семь вечерних привычек счастливых пенсионеров, которые стоит перенять
Как вырастить идеальные кабачки? Узнайте хитрости
Эти простые ласки сделают вашего пса здоровее и радостнее
Рост текучести кадров — более трети российских компаний испытывают проблемы
Аллергия или инфекция: как распознать проблему с глазами у питомца
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе

Заветные кубики на животе появятся за месяц: это упражнение эффективно прокачает пресс

1:15
Спорт

Складка на пресс — базовое упражнение, которое помогает эффективно проработать мышцы пресса. Делать её можно дома, в зале или даже на улице.

пресс
Фото: freepik
пресс

Тренер Роман Конев отметил, что это упражнение также включает в работу приводящие мышцы бедра, квадрицепсы, мышцы-сгибатели бедра, мышцы кора. Благодаря ему у вас улучшится осанка и равновесие, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

  • Лягте на спину, уберите руки за голову, локти разверните в стороны, старайтесь не давить на затылок. Согните ноги в коленях под углом 90 градусов и плотно прижмите стопы к полу.
  • Сделайте вдох, затем на выдохе напрягите пресс и поднимите верхнюю часть тела вверх до сидячего положения, максимально приближая грудь к коленям.
  • Не задерживаясь в верхней точке, вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте 15-20 повторений.

Тренер добавил, что для лучшего эффекта от складки сочетайте её с другими упражнениями на пресс. Это могут быть двойные или косые скручивания, поднятие ног лёжа, планка, "велосипед", "ножницы".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Никита Кологривый посмеялся над номинацией Юры Борисова на Оскар Аудио 
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Последние материалы
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем
Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут
Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством
Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!
Как правильно приготовить зажарку для вкуснейшего борща: 5 проверенных рекомендаций
Как избежать разводов при нанесении автозагара?
Успех вашего сада: зачем опрыскивать растения ранней весной?
Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.