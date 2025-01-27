Заветные кубики на животе появятся за месяц: это упражнение эффективно прокачает пресс

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Складка на пресс — базовое упражнение, которое помогает эффективно проработать мышцы пресса. Делать её можно дома, в зале или даже на улице.

Фото: freepik пресс

Тренер Роман Конев отметил, что это упражнение также включает в работу приводящие мышцы бедра, квадрицепсы, мышцы-сгибатели бедра, мышцы кора. Благодаря ему у вас улучшится осанка и равновесие, пишет "Чемпионат".

Техника выполнения

Лягте на спину, уберите руки за голову, локти разверните в стороны, старайтесь не давить на затылок. Согните ноги в коленях под углом 90 градусов и плотно прижмите стопы к полу.

Сделайте вдох, затем на выдохе напрягите пресс и поднимите верхнюю часть тела вверх до сидячего положения, максимально приближая грудь к коленям.

Не задерживаясь в верхней точке, вернитесь в исходное положение.

Сделайте 15-20 повторений.

Тренер добавил, что для лучшего эффекта от складки сочетайте её с другими упражнениями на пресс. Это могут быть двойные или косые скручивания, поднятие ног лёжа, планка, "велосипед", "ножницы".