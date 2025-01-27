Заветные кубики на животе появятся за месяц: это упражнение эффективно прокачает пресс

Складка на пресс — базовое упражнение, которое помогает эффективно проработать мышцы пресса. Делать её можно дома, в зале или даже на улице.
Тренер Роман Конев отметил, что это упражнение также включает в работу приводящие мышцы бедра, квадрицепсы, мышцы-сгибатели бедра, мышцы кора. Благодаря ему у вас улучшится осанка и равновесие, пишет "Чемпионат".
Техника выполнения
Тренер добавил, что для лучшего эффекта от складки сочетайте её с другими упражнениями на пресс. Это могут быть двойные или косые скручивания, поднятие ног лёжа, планка, "велосипед", "ножницы".
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