Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!

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Нутрициолог Ксения Уваровская назвала идеальный продукт для тех, кто ведёт активный образ жизни и не хочет отказываться от сладкого.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

"Финики уже тысячи лет занимают важное место в рационе жителей Ближнего Востока. Эти плоды завоевали популярность и среди потребителей во всём мире, потому что они обладают полезными для здоровья свойствами", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Чем они богаты?

Один из самых популярных сортов — маджуль — в 100 граммах имеет: витамин В6 — 19% суточной потребности; витамин В5 — 16%; медь — 40%; калий — 14,8%; магний — 13,5%; марганец — 12,9%.

Для спортсменов и людей, которые придерживаются правильного питания, финики — отличный источник быстрой энергии.

Углеводы, которыми они богаты, легко усваиваются и дают мощный заряд бодрости, необходимый для интенсивных тренировок.

Интересно

Финики начали рассматривать как альтернативу пирожным и тортикам, а финиковый сироп — как натуральный сахарозаменитель.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).

