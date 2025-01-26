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Женщина с самыми крепкими бёдрами в мире: как турчанка побила рекорд по уничтожению арбузов?

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Спорт

Жительница Турции Гёзде Доган попала в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим суперкрепким бёдрам.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Женщина установила мировой рекорд, раздавив за одну минуту пять арбузов. В этом ей помогали только собственные бёдра, сообщили в соцсетях X представители Книги рекордов Гиннеса.

Гёзде Доган благодаря своему упорству и крепким ногам стала первой девушкой, установившей рекорд по уничтожению арбузов. Она давила арбузы между ног один за другим, успевая только вытирать сок от ягоды с бёдер.

Ранее эти ягоды этой частью тела могли давить только мужчины.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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