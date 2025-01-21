Тренер МХЛ спровоцировал массовое побоище: как его наказала Лига?

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) на семь матчей отстранила главного тренера нижнекамского "Реактора" Игоря Федорова из-за массовой драки хоккеистов в ходе матча против казанского "Ирбиса".
Матч прошел дома 18 января и завершился победой "Ирбиса" со счетом 8:0.
"Лига установила, что главный тренер "Реактора" Игорь Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку", — написано в решении МХЛ.
Спортсмены устроили две массовые драки подряд, после которых 12 человек удалили с игры, пишет РБК Спорт.
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