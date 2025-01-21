Тренер МХЛ спровоцировал массовое побоище: как его наказала Лига?

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) на семь матчей отстранила главного тренера нижнекамского "Реактора" Игоря Федорова из-за массовой драки хоккеистов в ходе матча против казанского "Ирбиса".

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Матч прошел дома 18 января и завершился победой "Ирбиса" со счетом 8:0.

"Лига установила, что главный тренер "Реактора" Игорь Федоров спровоцировал хоккеистов своей команды на массовую драку", — написано в решении МХЛ.

Спортсмены устроили две массовые драки подряд, после которых 12 человек удалили с игры, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Olimpbet Чемпиона́т Молодёжной хокке́йной ли́ги (Olimpbet МХЛ) — турнир среди молодёжных команд хоккейных клубов, появившийся в 2009 году.

