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Свищев уверен, что Трамп не случайно упомянул Овечкина: это некий сигнал России

1:17
Спорт

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывания 47-го президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о российском нападающем клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Напомним, что глава государства дважды за последние два дня упомянул форварда в своей речи.

Свищев заметил, что весь Вашингтон сейчас обсуждает Овечкина. А россиянам, по его мнению, есть чем гордиться в этом плане, потому что Трамп, конечно, помнит, что Александр — гражданин России. Трамп просто не мог об этом забыть, сказал Дмитрий Свищёв.

"Слова про Овечкина также можно воспринимать как некий сигнал России и нам. То, что Трамп независимо ни от чего имеет своё мнение и его позиция направлена на сближение. По крайней мере, мы на это надеемся", — сказал Свищев в разговоре с РИА Новости Спорт.

Депутат считает, что слова Трампа направлены на то, чтобы показать: если политика Трампа будет совпадать с позицией России, это может привести к восстановлению добрых и партнёрских отношений между двумя странами.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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