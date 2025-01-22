Россиянам назвали упражнения для тех, кто проводит весь день за компьютером

Сидячая работа и здоровье: упражнения для офиса

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сидячая работа становится всё более распространённой, а её последствия могут серьёзно сказаться на здоровье. По данным клиники Майо, более четырёх часов в день в сидячем положении увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 125%. Кроме того, продолжительное время за компьютером может вызывать боли в спине, шее, а также повышать уровень стресса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Эксперты из Американского совета по физическим упражнениям рекомендуют регулярно выполнять физическую активность даже на рабочем месте. Простейшие упражнения, такие как отжимания от стола, подъемы ног в положении сидя или растяжка, можно легко включить в распорядок дня. Даже одна минута аэробной нагрузки каждый час помогает разогреть мышцы, улучшить кровообращение и снять напряжение.

Упражнения в офисе не заменяют полноценные тренировки, но они значительно снижают вред от сидячего образа жизни. Специалисты советуют дополнительно соблюдать активность в течение дня: чаще подниматься по лестнице, делать небольшие прогулки в обеденный перерыв и следить за количеством шагов. Добавление таких простых привычек поможет сохранить здоровье и продуктивность.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.



