Эксперт Натали Пашкоф объяснила, чем полезны турники для девушек

Воркаут для девушек: тренируем мышцы без зала

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Эксперт по воркауту Натали Пашкоф рассказала, как занятия на турниках помогают девушкам укрепить мышцы и поддерживать фигуру. Турники обеспечивают комплексную нагрузку на всё тело, включая крупные группы мышц, такие как спина, руки и грудь, а также мышцы-стабилизаторы. Эти тренировки подходят девушкам любого уровня подготовки и могут стать отличной альтернативой фитнес-залу.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Натали отмечает, что регулярные тренировки на турниках помогают развивать координацию, укреплять мышечный каркас и поддерживать здоровье. Начинать лучше с базовых упражнений, таких как австралийские подтягивания, планки и отжимания с опорой. Постепенно можно переходить к более сложным элементам, увеличивая нагрузку.

Эксперт подчёркивает, что перед тренировкой важно уделить время разминке для разогрева мышц и суставов, а после — растяжке, чтобы расслабить мышцы и улучшить результаты. Занятия на турниках универсальны, безопасны при правильной технике и подходят для девушек, которые хотят сохранить молодость, здоровье и подтянутое тело.

Уточнения

Ворка́ут (от англ. workout [ˈwəːkaʊt] — «тренировка») — уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре, фитнесу и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведской стенке, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, увлекающиеся таким спортом, называют себя «воркаутерами», «турникменами».

