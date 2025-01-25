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Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю

1:27
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение поможет добиться мощной и широкой спины.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

"Тяга горизонтального блока — популярное упражнение в бодибилдинге и пауэрлифтинге. Оно помогает прокачать мышцы спины. Основная нагрузка идет на широчайшие и среднюю часть трапеции", — цитирует его "Чемпионат".

Техника выполнения

  1. Сядьте и поставьте чуть согнутые ноги на платформу для упора. Выберите нужную рукоятку под ваши задачи: параллельную узкую, прямую, параллельную широкую или любую другую.
  2. Примите исходное положение: ровная спира с естественно прогибом в пояснице, лопатки опущены вниз и сведены вместе, грудь слегка выведена вперёд, взгляд направлен прямо, ноги чуть согнуты в коленных суставах, а руки вытянуты прямо и удерживают рукоять с грузом.
  3. На выдохе потяните рукоять к поясу, сгибая руки в локтевых суставах и отводя их за спину.
  4. Сделайте паузу в конце движения.
  5. На вдохе плавно выпрямляйте руки, возвращая рукоятку в исходное положении. Важно держать спину прямо.

Постарайтесь не делать рывков и не допускать сильной раскачки корпуса. Сделайте 3-4 подхода по 10-12 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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