Широкая и мощная спина вам гарантирована! Выполняйте это упражнение три раза в неделю

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение поможет добиться мощной и широкой спины.
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина
"Тяга горизонтального блока — популярное упражнение в бодибилдинге и пауэрлифтинге. Оно помогает прокачать мышцы спины. Основная нагрузка идет на широчайшие и среднюю часть трапеции", — цитирует его "Чемпионат".
Техника выполнения
Сядьте и поставьте чуть согнутые ноги на платформу для упора. Выберите нужную рукоятку под ваши задачи: параллельную узкую, прямую, параллельную широкую или любую другую.
Примите исходное положение: ровная спира с естественно прогибом в пояснице, лопатки опущены вниз и сведены вместе, грудь слегка выведена вперёд, взгляд направлен прямо, ноги чуть согнуты в коленных суставах, а руки вытянуты прямо и удерживают рукоять с грузом.
На выдохе потяните рукоять к поясу, сгибая руки в локтевых суставах и отводя их за спину.
Сделайте паузу в конце движения.
На вдохе плавно выпрямляйте руки, возвращая рукоятку в исходное положении. Важно держать спину прямо.
Постарайтесь не делать рывков и не допускать сильной раскачки корпуса. Сделайте 3-4 подхода по 10-12 повторений. Отдых между подходами — 1-2 минуты.
Уточнения
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.