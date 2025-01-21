Ученые доказали важность физических упражнений для активного долголетия

Физическая активность намного важнее похудения для здоровья и долголетия. Об этом заявили учёные в исследовании, опубликованном в журнале "British Journal of Sports Medicine".
Исследование показало, что низкая физическая активность удваивает или даже утраивает риск ранней смерти независимо от возраста или массы тела. Учёные изучили данные 400 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Они выяснили, что люди с ожирением, но в хорошей физической форме, живут дольше тех, у кого нормальный вес, но слабая физическая подготовка.
Это ещё раз доказывает, что умеренные тренировки, такие как быстрая ходьба, способны укрепить здоровье и снизить риск серьёзных заболеваний. Эксперты утверждают, что начинать тренироваться можно с минимальных нагрузок. Даже лёгкие упражнения положительно влияют на сердце и сосуды.
Ученые подчёркивают: стремление к идеальному весу не так важно, как регулярная физическая активность. В начале года, когда люди традиционно стараются похудеть с помощью диет, исследователи советуют вместо этого уделять внимание тренировкам. Ведь укрепление физической формы — залог долгой и здоровой жизни.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
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