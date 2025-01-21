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Ученые доказали важность физических упражнений для активного долголетия

Ученые доказали: спорт важнее диет
1:20
Спорт

Физическая активность намного важнее похудения для здоровья и долголетия. Об этом заявили учёные в исследовании, опубликованном в журнале "British Journal of Sports Medicine".

Бег
Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бег

Исследование показало, что низкая физическая активность удваивает или даже утраивает риск ранней смерти независимо от возраста или массы тела. Учёные изучили данные 400 тысяч человек среднего и пожилого возраста. Они выяснили, что люди с ожирением, но в хорошей физической форме, живут дольше тех, у кого нормальный вес, но слабая физическая подготовка.

Это ещё раз доказывает, что умеренные тренировки, такие как быстрая ходьба, способны укрепить здоровье и снизить риск серьёзных заболеваний. Эксперты утверждают, что начинать тренироваться можно с минимальных нагрузок. Даже лёгкие упражнения положительно влияют на сердце и сосуды.

Ученые подчёркивают: стремление к идеальному весу не так важно, как регулярная физическая активность. В начале года, когда люди традиционно стараются похудеть с помощью диет, исследователи советуют вместо этого уделять внимание тренировкам. Ведь укрепление физической формы — залог долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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