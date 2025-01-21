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Илон Маск вмешался в скандал с Джоковичем на Australian Open

1:25
Спорт

Сербский теннисист Новак Джокович столкнулся с серьезными проблемами на арене Рода Лейвера, несмотря на победу над Иржи Лехекшкой в матче четвертого круга Australian Open.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Кроме того, он выиграл Карлоса Алькараса и вышел в полуфинал турнира.

После победы над Лейвером Джокович отказался давать интервью двукратному чемпиону Мельбурна Джиму Карриеру на корте, чем вызвал у всех недоумение.

Оказалось, что ранее ведущий Тони Джонс вел трансляцию на фоне праздновавших победу Джоковича болельщиков, распевающих имя своего кумира. Журналист придумал собственную кричалку и в прямом эфире выдал: "Новак переоценен. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда".

Именно это стало причиной, по которой Джокович отказался от интервью с легендой тенниса. Серб обвинил спортивного репортера Тони Джонса в насмешках над его теннисными болельщиками и в оскорбительных и уничижительных высказываниях в его адрес.

Илон Маск вмешался в скандал Джоковича. Известный своей прямолинейной и агрессивной личностью, бизнесмен сделал репост видео Джоковича и высмеял медиа. Он написал: "Гораздо лучше просто напрямую обратиться к аудитории, чем проходить через негативный фильтр традиционных СМИ".

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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