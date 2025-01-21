Отец Тиммы считает, что его сына подставили: убийство или суицид?

Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма назвал его самоубийство подстроенным.
Тело 32-летнего спортсмена, экс-супруга российской певицы Анны Седоковой, обнаружили в подъезде жилого дома в центре Москвы 17 декабря, пишет "СЭ".
По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. Баскетболиста похоронили на родине, в Риге, 27 декабря.
"Мы думаем, что это все подстроено и сейчас расследование будет разбираться. Надеюсь, что мы узнаем правду. У нас нет задачи кого-то судить, наша цель — когда-нибудь узнать правду", — заявил отец Яниса.
Он добавил, что никакой помощи от Анны Седоковой не было.
"Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, что просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло", — заключил отец баскетболиста.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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