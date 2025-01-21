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Экс-чемпион мира по боксу Кличко может вернуться в клетку: он собрался бить мировой рекорд

0:48
Спорт

Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко может снова вернуться в большой спорт. Он хочет побить рекорд Джорджа Формана, сообщил бывший промоутер Кличко Том Лоффлер.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

"Владимир говорил, что будет драться за титул и побьет рекорд Формана, так что посмотрим", — заявил Лоффлер.

Кстати, Кличко будет 49 лет в марте.

"Если кто-то и может это сделать, так это Владимир. Естественно, он не будет драться с Усиком. Посмотрим, как все сложится. Я бы хотел увидеть его снова на ринге", — добавил промоутер.

Форман в 45 лет завоевал титул, он — старейший чемпион-тяжеловес, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Кличко́ (укр. Володимир Володимирович Кличко; род. 25 марта 1976, Семипалатинск, Казахская ССР) — украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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