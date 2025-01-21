Экс-чемпион мира по боксу Кличко может вернуться в клетку: он собрался бить мировой рекорд

Экс-чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко может снова вернуться в большой спорт. Он хочет побить рекорд Джорджа Формана, сообщил бывший промоутер Кличко Том Лоффлер.
"Владимир говорил, что будет драться за титул и побьет рекорд Формана, так что посмотрим", — заявил Лоффлер.
Кстати, Кличко будет 49 лет в марте.
"Если кто-то и может это сделать, так это Владимир. Естественно, он не будет драться с Усиком. Посмотрим, как все сложится. Я бы хотел увидеть его снова на ринге", — добавил промоутер.
Форман в 45 лет завоевал титул, он — старейший чемпион-тяжеловес, пишет РБК Спорт.
Влади́мир Влади́мирович Кличко́ (укр. Володимир Володимирович Кличко; род. 25 марта 1976, Семипалатинск, Казахская ССР) — украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
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