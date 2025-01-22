Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором

44-летняя Клэр из США хотела заниматься спортом по вечерам, но муж ей запретил в целях безопасности.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кроссовки

Затем мужчина придумал для супруги необычный трюк, чтобы она смогла бегать в вечернее время. Американец заказал фальшивые усы, рукава с татуировками, парик и одолжил ей свою одежду. Теперь на вечерних пробежках Клэр выглядит и ведет себя как мужчина, пишет KP. RU.

Этот способ от ревнивого американца сработал! К его супруге еще не разу не приставали пока она была так одета.