Тренируйся не в пустую: какие упражнения действительно помогают прокачать тело?

В мире фитнеса считается, что не все упражнения эффективны, однако есть база, которая работает бесспорно. Фитнес-тренер Сергей Серёгин перечислил MoneyTimes. Ru действительно эффективные упражнения и развеял мифы о тренировках.
Серёгин добавил, что эти три упражнения — основа для достижения заметного результата.
По словам тренера, есть разные варианты выполнения этих упражнений, которые могут разнообразить тренировочный процесс.
Многие задаются вопросом, насколько эффективна простая ходьба для прокачки ягодичных мышц. Серёгин уверен, что эффективность ходьбы зависит от техники.
"Если человек привык ходить на носках, ягодицы могут прорабатываться лучше, в то время как ходьба на пятках не дает такого эффекта", — уточнил тренер.
Он добавил, что простая ходьба больше полезна для сердечно-сосудистой системы.
Серёгин также высказал свое мнение по поводу прыжков со скакалкой. По его мнению, это упражнение — несерьезная тренировка для ягодичных мышц.
Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног.
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