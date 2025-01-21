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Лучший тренер КХЛ назвал главные ошибки хоккеистов Авангарда

1:27
Спорт

Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше прокомментировал "сухое" поражение своих подопечных в гостевом матче с "Салаватом Юлаевым".

Авангард Спартак 17 10 24
Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв
Авангард Спартак 17 10 24

Канадский специалист считает, что игроки не реализовали много моментов и сбавили скорости после счета 0:2. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Главный тренер "ястребов" Ги Буше после игры заявил, что спортсмены знали, что соперник будет силен.

"В целом первый отрезок получился нормальным в нашем исполнении. Обе команды поиграли в большинстве, было много моментов. По-хорошему счет должен был быть 0:0, когда мы уходили на первый перерыв. Этот гол за несколько секунд до сирены, конечно, он полностью на нас. Нельзя было допускать такого момента, нельзя было давать сопернику такого шанса", — отметил Буше.

Канадец также перечислил ошибки своих подопечных.

"У нас выбыл наш топовый центральный нападающий Маклауд. Он пытался вернуться в игру, но, к сожалению, у него не получилось. После 2:0 "Салават Юлаев" был лучше: они нас переработали, перебороли, выигрывали единоборства", — цитирует тренера "Авангарда" gorod55. ru.

Кстати, канадский специалист стал лучшим главным тренером КХЛ за прошедшую неделю.

Уточнения

Ги Буше́ (фр. Guy Boucher; род. 3 августа 1971, Нотр-Дам-дю-Лак, Квебек, Канада) — канадский хоккейный тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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