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Преимущества утренней зарядки: как начать день с пользой

1:46
Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова отмечает, что утренняя зарядка не только заряжает энергией и положительными эмоциями на весь день, но и помогает быстрее проснуться, улучшает физическую форму и способствует контролю над весом.

Девушка выполняет упражнение выпады
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет упражнение выпады

Кроме того, выполнение физических упражнений благоприятно влияет на вестибулярный аппарат и укрепляет силу воли. Перед началом тренировки эксперт рекомендует "программировать" себя на достижение конкретных целей и устанавливать новые установки для обеспечения максимального результата, как сообщает "Спорт-Экспресс".

Помимо этого, зарядка:

1. Улучшает обмен веществ: Утренняя зарядка запускает метаболизм, что помогает организму быстрее сжигать калории в течение дня.

2. Психологическое состояние: Физические упражнения способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают настроение и уменьшают уровень стресса.

3. Повышает концентрацию и продуктивность: Занятия спортом активизируют мозг, что положительно сказывается на способности к концентрации и производительности в течение рабочего дня.

4. Укрепляет иммунную систему: Регулярные физические нагрузки помогают укрепить иммунитет и снизить вероятность заболеваний.

5. Улучшает качество сна: Физическая активность способствует более глубокому и спокойному сну, что важно для общего самочувствия.

6. Повышает работу вестибулярного аппарата: Упражнения, особенно с балансировочными элементами, способствуют улучшению координации и равновесия, что полезно для повседневной активности и предотвращения травм.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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