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Как часто следует менять программу тренировок для эффективного результата?

1:09
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что частота изменения тренировочной программы зависит от нескольких факторов: возраста, опыта, целей и состояния здоровья спортсмена. Дело в том, что человеческий организм отвечает на физические нагрузки на трех уровнях: гормональном, нервном и опорно-двигательном. Именно поэтому одни атлеты нуждаются в большем времени для восстановления сил и адаптации, а другие — в меньшем, сообщает "Спорт-Экспресс".

Велотренажер в спортивном зале
Фото: flickr.com by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Велотренажер в спортивном зале

Эксперт рекомендует новичкам придерживаться одной и той же программы тренировок в течение как минимум 12 недель, поскольку на адаптацию к новым нагрузкам обычно уходит около пяти недель. В то время как атлетам с опытом тренировок более года следует вносить небольшие изменения в свою программу каждый месяц для поддержания прогресса.

"Не всегда нужно менять программу кардинально. Некоторые упражнения могут оставаться неизменными в течение двух-четырех месяцев, в то время как другие виды нагрузок можно изменять каждые две-четыре недели", — заключила тренер.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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