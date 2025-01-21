Как неправильные тренировки могут испортить ваш сон?

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Врач-сомнолог, терапевт, пульмонолог Дмитрий Дуйкин считает, что поздние тренировки приводят к перегреванию организма, что негативно сказывается на сне.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыжки со скакалкой

Гормон мелатонин, вырабатываемый с 20:00, играет ключевую роль в подготовке организма к сну, замедляя сердечный ритм, уменьшая частоту дыхания и понижая температуру тела. Однако занятия интенсивными тренировками поздно вечером могут нарушить этот процесс.

Поэтому специалисты советуют избегать высокоинтенсивных упражнений перед сном, так как они способствуют повышению температуры тела и могут удлинить время, необходимое для засыпания, на целых 14 минут, как отмечает издание "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мелатони́н — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных.

