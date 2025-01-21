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Что нужно знать о физических нагрузках после 40 лет: советы для сохранения здоровья

1:03
Спорт

Заниматься физической активностью можно и нужно в любом возрасте, однако после 40 лет рекомендуется избегать двух популярных видов упражнений, о чем предупреждает тренер Келли Наджар.

Растяжка
Фото: wikimedia.org by Iveto, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Растяжка

Она утверждает, что такие привычные упражнения, как приседания и скручивания, создают лишнюю нагрузку на поясницу и шею, и советует их заменить более безопасными альтернативами.

Кроме того, стоит отказаться от плиометрики (прыжковых тренировок), поскольку они могут негативно сказаться на состоянии суставов и позвоночника. По словам Келли Наджар, также очень важно включать растяжку в свои занятия, особенно после интенсивной тренировки после 40 лет.

"В более молодые годы можно обойтись и без растяжки, а вот после 40 лет она необходима, поскольку напряженные мышцы тянут суставы, вызывая боли. Длительное давление на суставы может привести к остеоартриту", — сказала тренер в беседе с изданием Eat This, Not That!

 

 

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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