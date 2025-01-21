Реал Мадрид и бразильские клубы доминируют в рейтинге IFFHS

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IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала рейтинг лучших футбольных клубов мира за 2024 год. Лидером списка стал Реал Мадрид, а в топ-10 вошли два бразильских клуба — Ботафого (5-е место) и Фламенго (8-е место).

Фото: Getty Images by Burak Akbulut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Реал Мадрид

Бразильские клубы в топ-10

Ботафого, чемпион Кубка Либертадорес и Бразилейрао, занял 5-е место в мировом рейтинге, став лучшим среди бразильских клубов. Фламенго, обладатель Кубка Бразилии, оказался на 8-й строчке.

На 13-м месте — Атлетико Минейро, победитель Суперкубка Бразилии. Также в топ-30 вошли Сан-Паулу (29-е место) и Коринтианс (30-е место), а Палмейрас занял 32-е место.

Топ-10 рейтинга IFFHS 2024

Реал Мадрид (Испания) Байер Леверкузен (Германия) Аталанта (Италия) Ливерпуль (Англия) Ботафого (Бразилия) Манчестер Сити (Англия) Барселона (Испания) Фламенго (Бразилия) Атлетико Мадрид (Испания) Боруссия Дортмунд (Германия)

Другие бразильские клубы в рейтинге

Кроме клубов из топ-10, еще несколько бразильских команд попали в рейтинг. Все они представляли Серию А Бразилейрао в 2024 году:

Крузейро — 42-е место

— 42-е место Форталеза — 43-е место

— 43-е место Ред Булл Брагантино — 46-е место

— 46-е место Интернасьонал , Атлетико Паранаэнсе , Флуминенсе — 50-е место

, , — 50-е место Гремио — 76-е место

— 76-е место Куяба — 125-е место

— 125-е место Васко да Гама — 141-е место

— 141-е место Баия — 170-е место

— 170-е место Жувентуде и Витория — 200-е место

и — 200-е место Крисиума — 250-е место

— 250-е место Атлетико Гоияниенсе — 346-е место