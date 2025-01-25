Выглядеть моложе на 10 лет помогут эти простые трюки: их можно делать каждый день!

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Эксперт по долголетию Лесли Кенни перечислила трюки, которые помогут вам выглядеть на несколько лет моложе.

Фото: Freepik by wayhomestudio Спортивная девушка

Рацион для поддержания здоровья кожи

Эксперт советует включить в меню костный бульон, рыбные продукты и лимон — они помогают выработке коллагена, уменьшению морщин и улучшению структуры кожи.

Также полезно добавить в рацион продукты, богатые глутатионом: авокадо, брокколи и листовая зелень. Они помогут в детоксикации и выравнивании тона кожи, уменьшая пигментные пятна, пишет "СЭ".

Японская диета

Этот рацион питания включает натто, темпе, грибы шиитаке и твёрдые ферментированные сыры.

Полиамины, содержащиеся в этих продуктах, стимулируют процесс обновления клеток, который замедляется с возрастом.

Это поможет сохранять кожу молодой и здоровой.

Уход за волосами

Эксперт советует чередовать горячую и холодную воду во время мытья головы. Холодная вода, направленная на макушку, помогает разгладить кутикулы волос, придавая им блеск. А воздействие холода на лоб и зону декольте стимулирует рецепторы, это отлично сказывается на внешнем виде.