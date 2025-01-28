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Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки

2:06
Спорт

Разминка всего тела перед любой тренировкой необходима и мужчинам, и женщинам. В этом материале расскажем об упражнениях, которые отлично подготовят вас к интенсивной тренировке.

Спорт
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт

Базовые упражнения для разминки:

  • марш на месте;
  • наклоны к носкам;
  • круговые движения плечами и руками;
  • выпады;
  • приседания;
  • скручивания туловища.

Суставная разминка:

Наклоны и круговые вращения головой

  • Ровно встаньте, ноги прямые;
  • Ноги стоят на ширине плеч;
  • Руки не напрягайте, они опущены вниз по бокам;
  • Медленно двигайте головой по кругу как на рисунке ниже.
  • Сделайте 20 раз и вращайте головой по часовой стрелке и против неё.

Разминка плечевого сустава и рук

  • Исходное положение такое же, но руки поднимите на высоту плеч и разведите в стороны.
  • Сделайте динамическое вращение предплечья в локтевом суставе: 30 секунд во внутреннюю сторону и столько же секунд в другую.
  • После вращения предплечьем сделайте вращение самих плеч.

Вращение кистями рук

  • Встаньте ровно, пальцы сцеплены.
  • Медленными круговыми движениями вращайте кисти рук, периодически меняя направление вращения.
  • Выполняйте его от 30 секунд до минуты.

Махи туловищем

  • Встаньте ровно. Наклоните тело вперед примерно на 90 градусов.
  • Одной рукой тянитесь к носку противоположной руки, другую заведите за спину.
  • Голова направлена в сторону руки за спиной.
  • Аккуратными движениями меняйте руки и поворачивайте голову в сторону поднимающейся руки, пишет "СЭ".
  • Сделайте 15 раз.

Вращение тазобедренного сустава

  • Поставьте руки на бедра, тело стоит ровно.
  • Выполните вращение тазом.
  • Ноги не отрывайте от пола.
  • Голову не наклоняйте сильно в сторону.
  • Делайте упражнение от 30 секунд до минуты, вращая телом в разных направлениях.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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