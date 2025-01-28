Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки
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Разминка всего тела перед любой тренировкой необходима и мужчинам, и женщинам. В этом материале расскажем об упражнениях, которые отлично подготовят вас к интенсивной тренировке.
Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт
Базовые упражнения для разминки:
- марш на месте;
- наклоны к носкам;
- круговые движения плечами и руками;
- выпады;
- приседания;
- скручивания туловища.
Суставная разминка:
Наклоны и круговые вращения головой
- Ровно встаньте, ноги прямые;
- Ноги стоят на ширине плеч;
- Руки не напрягайте, они опущены вниз по бокам;
- Медленно двигайте головой по кругу как на рисунке ниже.
- Сделайте 20 раз и вращайте головой по часовой стрелке и против неё.
Разминка плечевого сустава и рук
- Исходное положение такое же, но руки поднимите на высоту плеч и разведите в стороны.
- Сделайте динамическое вращение предплечья в локтевом суставе: 30 секунд во внутреннюю сторону и столько же секунд в другую.
- После вращения предплечьем сделайте вращение самих плеч.
Вращение кистями рук
- Встаньте ровно, пальцы сцеплены.
- Медленными круговыми движениями вращайте кисти рук, периодически меняя направление вращения.
- Выполняйте его от 30 секунд до минуты.
Махи туловищем
- Встаньте ровно. Наклоните тело вперед примерно на 90 градусов.
- Одной рукой тянитесь к носку противоположной руки, другую заведите за спину.
- Голова направлена в сторону руки за спиной.
- Аккуратными движениями меняйте руки и поворачивайте голову в сторону поднимающейся руки, пишет "СЭ".
- Сделайте 15 раз.
Вращение тазобедренного сустава
- Поставьте руки на бедра, тело стоит ровно.
- Выполните вращение тазом.
- Ноги не отрывайте от пола.
- Голову не наклоняйте сильно в сторону.
- Делайте упражнение от 30 секунд до минуты, вращая телом в разных направлениях.
Уточнения
Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру