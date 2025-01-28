Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки

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Разминка всего тела перед любой тренировкой необходима и мужчинам, и женщинам. В этом материале расскажем об упражнениях, которые отлично подготовят вас к интенсивной тренировке.

Фото: Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Базовые упражнения для разминки:

марш на месте;

наклоны к носкам;

круговые движения плечами и руками;

выпады;

приседания;

скручивания туловища.

Суставная разминка:

Наклоны и круговые вращения головой

Ровно встаньте, ноги прямые;

Ноги стоят на ширине плеч;

Руки не напрягайте, они опущены вниз по бокам;

Медленно двигайте головой по кругу как на рисунке ниже.

Сделайте 20 раз и вращайте головой по часовой стрелке и против неё.

Разминка плечевого сустава и рук

Исходное положение такое же, но руки поднимите на высоту плеч и разведите в стороны.

Сделайте динамическое вращение предплечья в локтевом суставе: 30 секунд во внутреннюю сторону и столько же секунд в другую.

После вращения предплечьем сделайте вращение самих плеч.

Вращение кистями рук

Встаньте ровно, пальцы сцеплены.

Медленными круговыми движениями вращайте кисти рук, периодически меняя направление вращения.

Выполняйте его от 30 секунд до минуты.

Махи туловищем

Встаньте ровно. Наклоните тело вперед примерно на 90 градусов.

Одной рукой тянитесь к носку противоположной руки, другую заведите за спину.

Голова направлена в сторону руки за спиной.

Аккуратными движениями меняйте руки и поворачивайте голову в сторону поднимающейся руки, пишет "СЭ".

Сделайте 15 раз.

Вращение тазобедренного сустава

Поставьте руки на бедра, тело стоит ровно.

Выполните вращение тазом.

Ноги не отрывайте от пола.

Голову не наклоняйте сильно в сторону.

Делайте упражнение от 30 секунд до минуты, вращая телом в разных направлениях.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

